Madagascar: Alerte climatique - El Nino menace le Sud

Le Grand Sud se prépare à une nouvelle période difficile avec la menace d'un épisode El Niño fort en 2026-2027. Androy, Atsimo Andrefana, le sud de l'Anosy et Ihorombe figurent parmi les zones les plus exposées au retard et à l'irrégularité des pluies. La situation pourrait aggraver l'insécurité alimentaire dans une région déjà fragilisée par les sécheresses récurrentes.

À Madagascar, 2,6 millions de personnes sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire de crise ou pire. Ce nombre pourrait atteindre 3,7 millions durant la période de soudure, entre octobre 2026 et janvier 2027. Dans le Sud, 75 000 personnes sont ciblées par les mesures anticipatoires mises en place avant une éventuelle aggravation de la situation.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) recherche 32,1 millions de dollars pour maintenir ses opérations de juin à novembre 2026. Les besoins atteignent 44,1 millions de dollars pour la période d'août 2026 à janvier 2027, notamment pour faire face à la soudure et préparer la saison cyclonique.

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Les actions prévues comprennent des transferts monétaires, un soutien nutritionnel destiné notamment aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que des systèmes d'alerte précoce. En mai 2026, 178 030 personnes avaient déjà reçu une assistance, dont plus de 38 000 enfants de moins de deux ans et 32 000 femmes enceintes ou allaitantes.

Les prévisions climatiques indiquent une probabilité de 97 à 100 % d'un épisode El Niño fort entre mai 2026 et janvier 2027. Le phénomène pourrait retarder les pluies, augmenter les températures et accentuer le stress sur les cultures et le bétail. Six millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU ont déjà été débloqués pour financer des actions préventives dans le Grand Sud.