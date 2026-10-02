Madagascar: Assainissement - Fanjiry mobilise les habitants

Fanjiry a mobilisé les habitants de Tsaramasay, Ankorondrano Andranomahery et Ankorondrano Atsinanana pour une opération de nettoyage, mercredi 30 septembre. L'initiative, menée dans le cadre d'une action sociale, visait notamment à assainir les quartiers et à préparer les canaux à la saison des pluies.

Au total, 1 250 personnes ont participé à cette opération collective. Les membres de Fanjiry, dirigée par Elisa Randrianirina, ont accompagné les participants durant les travaux de nettoyage. Des habitants des différents fokontany concernés ont ainsi pris part à l'entretien de leur environnement. « Il est important de mener ce type d'action pour aider nos concitoyens », souligne Olga Ramiarinjanahary, coordinatrice nationale de Fanjiry. Elle appelle également les habitants à maintenir les efforts au quotidien et à prendre davantage soin de la propreté de leur environnement.

L'opération ne s'est pas limitée au nettoyage. Les participants ont également bénéficié d'un appui de Fanjiry. Des fournitures scolaires ont été distribuées aux élèves, tandis que 6,25 tonnes de riz ont été réparties entre les participants. Une somme de 20 000 ariary a également été remise à chacun.

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À travers cette initiative, Fanjiry entend associer action sociale et assainissement. Le nettoyage des canaux constitue notamment une mesure préventive avant l'arrivée des pluies, alors que leur entretien reste un enjeu pour limiter les problèmes liés à l'évacuation des eaux.