Madagascar: Basketball 5x5 / N1A - Les grandes équipes confirment leur statut

La phase de classement du championnat N1A a livré son verdict avant les quarts de finale, avec GNBC Analamanga et MBC Atsinanana en tête chez les dames et les hommes.

Avant d'aborder les quarts de finale prévus ce jour, les classements provisoires du championnat de Madagascar N1A donnent déjà un aperçu des rapports de force chez les dames comme chez les hommes. Les dernières journées ont également scellé le sort de plusieurs clubs, désormais relégués en N1B pour la saison 2027.

Chez les dames, la GNBC Analamanga termine en tête avec 20 points, à l'issue de dix rencontres. La formation affiche un bilan de neuf victoires pour une seule défaite, avec 762 points marqués contre 401 encaissés, soit une différence de +361. M2BAL Analamanga occupe la deuxième place avec 19 points (9 victoires, 1 défaite), devant JEA Vakinankaratra, troisième avec 18 points (8 victoires, 2 défaites).

BC Somava complète le quatuor de tête avec 17 points, grâce à sept victoires et trois défaites. Derrière, Ankaratra Vakinankaratra et ASSM Analamanga comptent respectivement 16 et 15 points. DUNAMIS Analamanga et JCBA Analamanga suivent avec 14 et 13 points, tandis qu'ASCUT Atsinanana ferme le classement des équipes encore concernées par la suite de la compétition avec 12 points.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chez les hommes, MBC Atsinanana termine en tête avec 22 points après onze journées. RBC Boeny, deuxième avec 20 points, présente également un bilan de neuf victoires pour deux défaites. GNBC Analamanga complète le podium avec 20 points, mais une différence de points légèrement négative (-4).

Des relégations déjà actées

COSPN Analamanga se classe quatrième avec 19 points, devant ASCUT Atsinanana, cinquième avec 17 points. BC Somava Sava et Cosfa Analamanga comptent chacun 17 et 16 points, alors que BCB Boeny occupe la huitième position avec 16 points. ASCUM Boeny est neuvième avec 15 points.

Au-delà de la course au titre, la phase de classement a livré son verdict pour plusieurs formations. Chez les dames, EBF Haute Matsiatra, VARSITY Anosy et Fandrasa Haute Matsiatra sont reléguées en catégorie N1B pour la saison 2027. Fandrasa termine avec seulement une victoire en dix matches, tandis que VARSITY Anosy affiche dix défaites. EBF Haute Matsiatra compte également une victoire et neuf défaites.

Chez les hommes, ASSM Analamanga, Fandrasa Haute Matsiatra et SBC Vakinankaratra sont condamnés à évoluer en N1B la saison prochaine. Fandrasa ne compte qu'une victoire en onze rencontres, contre quatre pour ASSM Analamanga. SBC Vakinankaratra, de son côté, termine sans succès avec onze défaites.

Les équipes encore en lice abordent cette étape décisive avec l'objectif de poursuivre leur parcours vers le dernier carré, avant les demi-finales et les finales qui consacreront les nouveaux champions de Madagascar en N1A.