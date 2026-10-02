Madagascar: Rallye Tour de Tana - Une spéciale à double sens ouvre le bal

C'est parti pour trois jours de bataille entre les as du volant. Le coup d'envoi de la 23e édition du Rallye Tour de Tana, comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes, sera donné à midi.

Deux épreuves spéciales seront au programme de la première étape. Une même spéciale sera empruntée à deux reprises en aller et retour. La première voiture prendra le départ à midi, du croisement Ambohimahatsinjo vers Anjeva, sur une distance de 10,40 km. Les concurrents feront l'inverse à la deuxième et dernière ES de la journée.

Trente-sept équipages disputeront cette avant-dernière manche nationale qui s'annonce électrique. La bataille sera rude entre les leaders et prétendants au titre. L'équipage Mathieu Andrianjafy-Nathanael Young, au volant d'une Subaru, avait réalisé un doublé d'entrée en remportant la victoire lors des deux premières manches dans la capitale. Le duo Frédéric Rabekoto-Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, sur Mitsubishi Yas, avait, quant à lui, brillé au 19e Rallye du Boeny en août.

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L'assidu au podium, Olivier Ramiandrisoa, sur une Mitsubishi Evo X, avait de son côté quasi dominé les deux premières journées des deux précédents rallyes dans la capitale. Dix spéciales longues de 126 km seront au programme durant les trois jours de ce rallye à coefficient 1.