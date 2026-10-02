Madagascar: Concert - Njakatiana retrouve le Coliseum

Après plusieurs années d'absence sur cette scène, Njakatiana prépare son retour au Coliseum d'Antsonjombe. Ce dimanche, l'artiste donnera un grand concert intitulé « Antsika Mianakavy Jiaby ». Prévu en journée, de 14 h 30 à 18 h 30, le spectacle veut réunir toutes les générations autour de la musique malgache.

Le choix du Coliseum répond notamment à une demande de son public. « Beaucoup de personnes me demandaient quand j'allais refaire un spectacle en plein air, en journée », explique Njakatiana. L'artiste souhaite également profiter de la dimension du lieu pour proposer une production plus importante. « Le Coliseum est le plus grand. Nous serons plusieurs sur scène », souligne-t-il.

Sans véritable thème au-delà de « Antsika Mianakavy Jiaby », le rendez-vous est conçu pour accueillir aussi bien les enfants que les parents et les jeunes. Le dispositif scénique réunira notamment un choeur, des musiciens, deux groupes de danseurs ainsi que les danseurs qui accompagnent habituellement Njakatiana. Une sonorisation adaptée et différents équipements techniques sont également prévus pour exploiter pleinement l'espace du Coliseum.

Collaborations

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'artiste annonce une dizaine de chansons en moyenne, puisées dans différentes périodes de sa carrière. « Le répertoire sera vraiment varié : il y aura les anciennes chansons, celles du milieu de ma carrière et les chansons actuelles », précise-t-il. Des surprises sont également annoncées, notamment avec la présence de certains artistes qui pourraient intervenir avant le début du spectacle.

Des collaborations avec des artistes locaux sont également envisagées. Certains pourraient interpréter ses chansons, tandis que Njakatiana pourrait reprendre des titres choisis dans leur répertoire. Une manière pour lui de poursuivre la rencontre avec le public malgache au-delà de la capitale.

Le chanteur prévoit par ailleurs plusieurs changements de costumes et d'autres surprises pendant le spectacle. Le public est attendu dès 10 heures et la sécurité fera l'objet d'une attention particulière, notamment pour les familles et les spectateurs venant de loin.

Ce retour au Coliseum s'inscrit dans une carrière commencée en 1992, lorsqu'il s'est produit professionnellement sur la scène de la salle Roxy. Il évoque notamment le 2 mai 1993 comme un moment important de ses débuts. Entre 1996 et les années 2000, plusieurs grands spectacles ont ensuite marqué son parcours, notamment au Palais des Sports et à Antsonjombe, ainsi que des représentations en deux parties dans un club nautique, certaines ayant réuni jusqu'à 50 000 personnes.

Le Coliseum occupe également une place particulière dans cette histoire. Après plusieurs prestations depuis les années 1990, Njakatiana y avait célébré ses 25 ans de carrière en 2017. Depuis, ses spectacles ont continué à rassembler le public, notamment au Palais des Sports, où son concert des 30 ans de carrière en 2022 affichait complet, comme celui du 14 février organisé dans le même lieu.