Madagascar: WORLD CULTURE FESTIVAL - Ms. V porte les couleurs de Madagascar

Plus de mille artistes issus de plus de cent quarante pays sont attendus à Karachi pour le World Culture Festival 2026, organisé à l'initiative de l'Arts Council of Pakistan. Parmi eux, l'artiste visuelle malgache Ms. V représentera Madagascar avec des oeuvres consacrées à l'histoire, à la mémoire et à l'identité malgaches.

Pour cette édition, elle présentera des créations mettant en scène des hommes et des femmes malgaches à partir de photographies d'archives, réinterprétées à travers son langage visuel contemporain. Une démarche qui lui permet de revisiter des fragments de la mémoire collective et de leur donner une nouvelle lecture. « Il y a quelque chose de profondément émouvant dans le fait de voir ces visages, ancrés dans l'histoire de mon pays, franchir ses frontières et entrer en dialogue avec d'autres cultures », confie l'artiste.

À travers cette participation, Ms. V entend ainsi faire découvrir une facette de la création contemporaine malgache à un public international. Son travail s'inscrit dans une démarche artistique qui explore notamment les liens entre mémoire, histoire et identité.