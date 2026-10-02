Ile Maurice: Mathieu Vallet - Dans la tête du n°1

Il a découvert le padel presque par hasard, à une époque où les terrains se comptaient encore sur les doigts d'une main à Maurice. Sept ans plus tard, Mathieu Vallet est n°1 national et porte les couleurs de Team Mauritius à l'Island Padel Cup. Patient dans le jeu, tacticien dans l'approche et particulièrement concentré lorsque la pression monte, il raconte les ressorts de son padel et cette évolution qui l'a conduit tout en haut de la hiérarchie mauricienne.

En 2019, le padel n'occupe encore qu'une petite place dans son agenda. Une partie par mois avec des amis, sur l'un des premiers terrains de l'île. Mais Mathieu Vallet accroche immédiatement. «Le padel m'a tout de suite séduit car il réunissait certaines caractéristiques du tennis et du squash, des sports que j'avais pratiqués dans le passé.»

Son bagage l'aide. Du tennis viennent notamment la coordination et la construction du point. Du squash, les déplacements et la lecture des trajectoires. Mais le padel lui impose rapidement sa propre logique. «Je dirais qu'au padel, il faut être encore plus patient.»

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Une phrase courte qui raconte assez bien le joueur qu'il est devenu. Aujourd'hui, Mathieu trône en tête du classement mauricien avec 5 450 points. En 52 résultats recensés, il affiche 31 victoires et 44 podiums. Une régularité construite alors même que le circuit autour de lui n'a cessé de se densifier. «La différence se fait dans les détails.»

Depuis 2023, Mathieu a assisté de l'intérieur à cette transformation. «Le volume des compétitions et le nombre de joueurs ont grandi. Forcément, le niveau moyen augmente rapidement et les écarts ont tendance à se réduire.»

Conséquence directe : il faut évoluer avec son sport. «Il devient de plus en plus important d'arriver à une compétition en bonne condition physique. Il faut aussi mettre en place des plans tactiques intelligents, car la différence se fait maintenant dans les détails.»

Lorsqu'on lui demande quelle partie de son jeu a le plus progressé, Mathieu ne cherche d'ailleurs pas longtemps : «l'aspect tactique». Et pour franchir un nouveau cap, le n°1 veut encore améliorer ses capacités physiques afin de mieux se placer sur chaque balle.

Son approche de la paire obéit à la même réflexion. Pas de recette magique ni de profil idéal.

«Il faut qu'il y ait une osmose sur le terrain pour être performant en paire. Dans mon cas, avec mon partenaire habituel qui a une super capacité à finir les points, je peux me concentrer sur la construction du jeu.»

Construire, attendre, choisir le moment. Jusqu'à ce que le score commence à peser. Tie-break, point décisif, troisième set : c'est précisément dans ces instants que Mathieu estime posséder l'une de ses forces. «Dans les moments importants, j'ai normalement la capacité à aller chercher une concentration extrême qui permet de faire très peu de fautes, tout en gardant le relâchement nécessaire pour rester agressif.»

Et lorsqu'un match tourne mal ? Retour aux fondamentaux : se reconcentrer, réduire les fautes et s'appuyer sur la confiance accumulée au fil des années. Cette confiance s'est nourrie de quelques beaux souvenirs : des victoires en déplacement à Madagascar, de grosses performances en P1000 à La Réunion, des succès en M1000 à Maurice et même certains points qui, à eux seuls, ont fait basculer des rencontres.

Mais porter le maillot national déplace encore le curseur émotionnel. «Beaucoup de fierté», répond-il lorsqu'on lui demande ce que représente Team Mauritius. Avec un danger : vouloir trop bien faire. «Ça peut faire déjouer si on se met trop de pression. J'essaie donc d'aborder ces matchs comme un tournoi classique.»

Une ambition d'abord collective

Classique, vraiment ? Pas complètement. Car à l'Island Padel Cup, le résultat appartient à tout un groupe. «L'équipe a une belle allure cette année et il règne une bonne atmosphère dans les équipes masculine et féminine. Chaque victoire contribuera à donner un momentum à l'équipe.»

Face à La Réunion notamment, Mathieu ne cherche pas à désigner un joueur à éviter. Il respecte le niveau général de l'adversaire et estime que la forme du moment et l'approche mentale pourront faire la différence.

Quant à son objectif, il ne s'encombre pas de détour : «Concernant l'Island Cup, les objectifs sont uniquement collectifs. Le premier objectif est de disputer la finale dimanche.»

Sept ans après ses premières parties entre amis, voilà donc Mathieu Vallet n°1 mauricien et lancé dans un nouveau rendez-vous sous le maillot national. Représenter Maurice est pour lui «une chance et un honneur.»

Et Team Mauritius en un mot ? «READY.»

Le P500 en parallèle

L'Island Padel Cup ne sera pas le seul rendez-vous du week-end à Champ-Fleuri. Un P500 se dispute également du 2 au 4 octobre, avec les qualifications masculines programmées ce vendredi soir. Plusieurs Mauriciens seront engagés dans cette compétition parallèle. Deux victoires seront nécessaires pour rejoindre le tableau principal, prévu samedi, avant les demi-finales et la finale dimanche. Particularité de cette édition : certains joueurs de Team Mauritius devront donc jongler entre la compétition par équipes et ce rendez-vous individuel. Une autre occasion de se mesurer au niveau réunionnais dans un week-end particulièrement dense pour le padel mauricien.