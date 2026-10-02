Congo-Kinshasa: Nouveau plan de circulation, Kinshasa - Daniel Bumba lance la formation des agents d'appui à la régulation routière

Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau plan de circulation à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé, ce jeudi 17 septembre, la formation des agents d'appui à la régulation routière. Cette première phase concerne 280 agents, sur un total de 3 500 qui seront progressivement déployés sur le terrain dans les prochains jours.

Leur mission sera d'appuyer la Police de circulation routière et de contribuer à l'application des nouvelles mesures de circulation mises en place par le gouvernement provincial, à travers le ministère des Transports.

Lors de la cérémonie de lancement, le chef de l'exécutif provincial a appelé les agents à s'approprier pleinement les enseignements reçus afin de pouvoir, à leur tour, mieux expliquer les nouvelles dispositions aux usagers de la route. L'objectif est de contribuer à fluidifier le trafic et à réduire les embouteillages qui affectent quotidiennement la capitale congolaise.

L'autorité urbaine a toutefois tenu à clarifier les limites de leur mission. Les agents d'appui ne seront pas habilités à procéder à des arrestations ni à effectuer des contrôles. Leur rôle consistera essentiellement à accompagner la régulation du trafic et à sensibiliser les usagers au respect du nouveau dispositif de circulation.

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Le Gouverneur Daniel Bumba a, à cet effet, mis en garde contre toute forme de bavure ou de tracasserie de la part de ces agents, annonçant de lourdes sanctions à l'encontre de ceux qui viendraient à outrepasser leurs prérogatives.