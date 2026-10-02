Burkina Faso: JEPPC 2O26 - Le Prernier rninistre lance la 2e phase et ouvre l'exposition gouvernernentale au SlAO

Le Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce vendredi 2 octobre 2026, à Ouagadougou, au lancement officiel de la deuxième phase de la 3e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), couplée à l'ouverture de l'exposition gouvernementale. À cette occasion, le Chef du Gouvernement a livré le message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Placée sous le thème « Produisons burkinabè, consommons burkinabè ! », cette deuxième phase des JEPPC se déroule du 2 au 16 octobre 2026, sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques du Burkina Faso. Pour cette phase 2, le nouveau mot d'ordre du Président du Faso tient en ceci : « Tous pour le made in Burkina : Faisons de chaque achat un acte de souveraineté « .

Selon lui, trois verrous maintiennent encore notre dépendance. Il s'agit de la production, de la transformation et de la consommation, qu'il a qualifié de » maillons d'une même chaîne ». C'est pourquoi, il a appelé les Burkinabè à renforcer leur engagement patriotique, à travers la promotion de la production nationale, et la transformation et la consommation des produits locaux.

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Il a invité au sens de la responsabilité individuelle et collective dans la construction d'un Burkina Faso davantage tourné vers ses propres potentialités, en bannissant les les ennemis de cette bataille que sont la fraude, la contrebande, les fausses déclarations et le boycott silencieux. Le Chef de l'État a également insisté sur la nécessité de faire du « marché africain le marché des Africains ».

Plusieurs activités sont prévues au cours de cette édition, notamment des conférences sur le civisme, la montée du pavillon national, le port de tenues traditionnelles. L'exposition gouvernementale, qui se tient du 2 au 9 octobre 2026 au Pavillon du Soleil Levant du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) constitue l'un des temps forts de cette 2e phase des JEPPC.

À travers leurs stands, les différents départements ministériels présentent au public leurs principales réalisations, les réformes engagées ainsi que leurs innovations. L'objectif est de rapprocher davantage l'action publique des citoyens et de favoriser une meilleure compréhension des politiques et programmes mis en oeuvre, dans le cadre de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Des panels sont également prévus, afin de permettre aux citoyens d'échanger directement avec les membres du Gouvernement, de poser leurs questions et de faire part de leurs préoccupations. À travers cette exposition, le Gouvernement entend ainsi renforcer la redevabilité et le dialogue avec les citoyens, en offrant un cadre d'information, d'échanges et d'écoute autour de l'action publique.