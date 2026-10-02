Sénégal: Tambacounda - 15 agents et des moyens nautiques annoncés pour renforcer la surveillance à Gouloumbou

En visite de prise de contact et de soutien dans la région de Tambacounda, ce vendredi 2 octobre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Mactar Cissé, s'est rendu au poste frontalier de Gouloumbou, à la tête d'une forte délégation comprenant notamment le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour.

À cette occasion, le directeur général de la Police nationale a annoncé plusieurs mesures destinées à renforcer le dispositif de surveillance aux frontières. « Vous serez renforcés de 15 éléments, dotés de moyens nautiques et la construction du poste est prévue dans le cadre d'un projet », a déclaré Mame Seydou Ndour.

Ces annonces font suite aux préoccupations exprimées par le chef de secteur frontalier, le lieutenant Omar Diop. Dans son allocution, ce dernier a présenté les résultats obtenus par les éléments en poste à Gouloumbou, tout en mettant en exergue les difficultés auxquelles sont confrontés les agents au niveau des postes frontaliers de la région de Tambacounda, notamment le déficit d'effectifs, d'équipements et d'infrastructures.

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La région compte neuf postes frontaliers, qui jouent un rôle stratégique dans le contrôle des mouvements de personnes et des échanges transfrontaliers. Malgré des conditions de travail difficiles et des moyens jugés insuffisants, les agents continuent d'assurer leurs missions.

Le ministre de l'Intérieur a salué leur « résilience, leur courage et leur engagement », estimant que le travail accompli au niveau des frontières est « indispensable ». Il a remercié les éléments pour leurs efforts et les a encouragés à persévérer dans l'exercice de leurs missions.

Mouhamadou Mactar Cissé les a également exhortés à être dignes de l'uniforme qu'ils portent et à renforcer la collaboration avec les autres Forces de défense et de sécurité (Fds), ainsi qu'avec les populations.

De son côté, le gouverneur de la région de Tambacounda a particulièrement insisté sur l'importance des moyens nautiques annoncés. Selon lui, ces équipements permettront de renforcer la surveillance des eaux et de mieux contrôler les activités et le trafic maritime dans cette zone frontalière.