Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 2 octobre 2026

revue de presse

Éthiopie–Érythrée : Rupture diplomatique après la fermeture de l'ambassade éthiopienne à Asmara

La crise entre l'Éthiopie et l'Érythrée a franchi un nouveau seuil jeudi 1er octobre. Addis-Abeba a annoncé la fermeture de son ambassade à Asmara et l'expulsion de dix diplomates érythréens. Quelques heures plus tard, l'Érythrée a répliqué en annonçant la rupture de toutes ses relations diplomatiques avec son voisin.

Les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée connaissent une brusque escalade. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a annoncé, jeudi 1er octobre, la fermeture de son ambassade à Asmara et déclaré dix diplomates érythréens en poste à Addis-Abeba « persona non grata ». Ces derniers disposent de 48 heures pour quitter le territoire éthiopien. (Source AllAfrica)

Guinée-Bissau : L'armée s'oppose au retour d'Umaro Sissoco Embaló

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Le Haut commandement militaire chargé de la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public a interdit le retour sur le territoire bissau-guinéen de l'ancien président Umaro Sissoco Embaló, invoquant l'absence de conditions sécuritaires permettant de garantir son retour.

Dans un communiqué publié mercredi à Bissau, le Haut commandement militaire bissau-guinéen affirme avoir examiné la situation nationale ainsi que les conditions de sécurité avant de conclure que les garanties nécessaires n'étaient pas réunies pour un retour de l'ancien président Sissoko Embaló.

« La présente décision est fondée exclusivement sur des raisons de sécurité nationale, de préservation de l'ordre public et de prévention de situations susceptibles de compromettre la stabilité », indique le communiqué n° 07/ACM/2026. (Source APAnews)

Soudan: Emprisonné, l'ex-président soudanais Béchir veut suivre des soins à l'étranger

L'ex-président soudanais, Omar el-Béchir, actuellement emprisonné dans son pays en guerre, a requis une autorisation de se rendre à l'étranger pour des raisons médicales, a indiqué vendredi son avocat à l'AFP.

Âgé de 82 ans, M. Béchir a récemment subi une dégradation de son état de santé et a été transféré d'un hôpital de Merowe, dans le nord du pays, à l'hôpital militaire spécialisé Aliaa à Omdourman, à proximité de la capitale Khartoum, d'après son avocat, Mohamed El-Hassan El-Amin.

Son état de santé nécessite d'effectuer "des tests médicaux et de l'imagerie cardiaque, qui ne sont pas accessibles actuellement dans les hôpitaux soudanais", a fait savoir son avocat qui demande des soins à l'étranger. "Nous ne visons pas un pays en particulier, il peut aller dans tout pays en capacité de proposer cette prise en charge", a-t-il assuré. (Source 7sur7.be)

Sidya Touré : L'opposant guinéen sera enterré à Abidjan

L'ancien Premier ministre guinéen et figure de l'opposition Sidya Touré sera inhumé en Côte d'Ivoire. Son corps, rapatrié de Paris après son décès le 25 septembre dernier, est attendu ce vendredi à Abidjan.

C'est en Côte d'Ivoire que l'opposant vivait en exil depuis près de cinq ans. C'est aussi dans ce pays qu'il avait effectué une grande partie de sa carrière administrative. Sa famille a donc fait le choix d'y organiser ses obsèques alors que ses rapports avec les autorités guinéennes ces dernières années étaient tendus. (Source Africanews)

Malawi - Un ancien chef de l'armée arrêté pour un trafic d'armes présumé vers le Soudan

L'ancien chef d'état-major de l'armée du Malawi, le général Paul Valentino Phiri, a été arrêté ce jeudi 1er octobre dans le cadre d'une enquête sur son rôle présumé dans un trafic d'armes vers les paramilitaires soudanais des FSR, a annoncé l'agence anticorruption malawite.

L'agence anti-corruption du Malawi a annoncé avoir arrêté ce jeudi 1er octobre un ancien chef d'état-major de l'armée pour son rôle présumé dans un trafic d'armes à destination du Soudan en guerre.

L'interpellation du général Paul Valentino Phiri intervient après une enquête en juillet de la Plateforme pour le journalisme d'investigation (PIJ), installée au Malawi, mettant en cause sur la foi de renseignements américains des membres de l'armée dans la fourniture d'armements lourds aux paramilitaires soudanais des FSR (Forces de soutien rapide), en guerre depuis 2023 contre l'armée soudanaise. (Source Africa Radio)

La BCEAO autorise 175 structures à proposer le paiement instantané PI-SPI

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a franchi un cap décisif dans le déploiement du paiement instantané au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

L'institut d'émission, dont le siège se trouve à Dakar, vient d'habiliter 175 structures à commercialiser les services bâtis sur son système de paiement instantané interopérable, désigné sous l'acronyme PI-SPI.

Cette décision ouvre la voie à une bascule accélérée des transactions domestiques et transfrontalières vers des règlements en temps réel au sein des huit économies de la zone franc ouest-africaine. (Source Africtelegraph)

24 ONG alertent sur l'impact des activités minières dans le parc national de l'Upemba en RDC

Vingt-quatre organisations de la société civile et associations environnementales alertent sur la dégradation des écosystèmes du parc national de l'Upemba, situé à l'intersection des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Haut-Lomami.

Dans une correspondance adressée au président de la République et parvenue jeudi 1er octobre à Radio Okapi, ces organisations dénoncent l'expansion, selon elles, des activités d'exploration et d'exploitation minières à l'intérieur du parc et dans certaines zones périphériques.

La coalition affirme que plusieurs espèces emblématiques et endémiques sont aujourd'hui menacées par cette pression sur les écosystèmes. Elle cite notamment les zèbres, les éléphants de savane et les buffles. (Source Radio Okapi)

Éliminatoires CAN 2027 : Démission de Carlos Queiroz, sélectionneur du Ghana

Un mois après avoir accepté de prolonger son mandat à la tête du Ghana malgré une première démission post-Mondial 2026, Carlos Queiroz a finalement quitté les Black Stars, sur fond de résultats décevants en qualifications pour la CAN 2027.

Cette fois, c'est bien la fin ! Carlos Queiroz a annoncé jeudi 1er octobre quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de football du Ghana, cinq mois après sa prise de fonction et des résultats décevants.

« Ce n'était pas une décision facile, mais les deux parties ont convenu que, dans les circonstances actuelles, mettre fin à notre relation professionnelle était la solution la plus appropriée, les intérêts du Ghana, des Black Stars et du football ghanéen primant sur tout le reste », a déclaré l'entraîneur portugais dans un message d'adieu publié sur le site web de la fédération jeudi. (Source RFI)

En Afrique de l'Ouest, les filières scientifiques se meurent

Selon le ministère ivoirien de l'Education, en 2022, seuls 0,6% de candidats au bac étaient inscrits en série C, spécialisée en maths/physique, et 38% en série D, plus orientée vers les sciences naturelles - contre 45% pour cette dernière en 2015.

Plusieurs autres pays de la région comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée connaissent le même recul des filières scientifiques, malgré les revendications souvent répétées à l'envi par leurs dirigeants de vouloir inverser cette tendance.

Dans la classe de première C du lycée moderne de Cocody d'Abidjan, établissement public reconnu, les élèves, assis en groupes de trois sur les banquettes autour de tables en dur, réagissent timidement aux questions de leur professeur de mathématiques. [Source Le 360 Afrique]

Arts d'Afrique : Hambourg ouvre le dossier oublié du IIIe Reich

Les 21 et 22 octobre, l'INHA et le MARKK réunissent chercheurs et professionnels africains et européens pour documenter le destin des œuvres africaines sous le nazisme et pendant la Seconde Guerre mondiale. Une recherche qui pourrait déplacer les frontières entre spoliations coloniales, marché de l'art et persécutions nazies.

Et si une partie de l'histoire des œuvres africaines en Europe avait été éclipsée par celle des spoliations nazies d'œuvres européennes ? C'est l'une des questions qui sera posée les 21 et 22 octobre 2026 à Hambourg, lors d'un atelier de recherche à huis clos organisé par l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) avec le MARKK – Museum am Rothenbaum, Kunst und Kulturen der Welt.

Le rendez-vous s'inscrit dans un programme de recherche international de l'INHA consacré aux arts d'Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale. Lancé pour la période 2025–2028, il entend documenter les déplacements, destructions, effacements et repositionnements des objets africains entre l'Afrique et l'Europe. [Source Les Dépêches de Brazzaville]