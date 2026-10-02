Sénégal: Financement des PME - Le BMN et Bridge Bank signent une convention de partenariat

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) et Bridge Bank Group CI, Succursale du Sénégal, ont signé, le 1er octobre 2026 à Dakar, une convention de partenariat destinée à faciliter l'accès au financement des entreprises accompagnées par le BMN et à accélérer la réalisation de leurs investissements de mise à niveau.

Le financement demeure un enjeu majeur pour les petites et moyennes entreprises. Pour y répondre, le Bureau de Mise à Niveau (BMN) et Bridge Bank Sénégal ont décidé de rapprocher leurs expertises. La convention a été signée par Fatou Dyana Ba, Directrice du BMN, et Alexandra Awadi Diaw, Directrice générale de Bridge Bank Group CI, Succursale du Sénégal.

À travers cet accord, les deux institutions entendent « mieux articuler l'accompagnement technique du BMN et l'expertise financière de Bridge Bank Sénégal », afin d'apporter une réponse aux difficultés de financement rencontrées par les PME sénégalaises.

Des conditions destinées aux entreprises accompagnées

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Concrètement, les entreprises accompagnées par le BMN et répondant aux critères d'éligibilité pourront bénéficier de plusieurs facilités. La note de presse évoque notamment « un traitement diligent de leurs dossiers », ainsi que des « conditions bancaires préférentielles selon l'analyse de la Banque ». Elles pourront également profiter d'un accompagnement et d'un suivi conjoints.

Le dispositif prévoit par ailleurs un mécanisme dans les deux sens. Bridge Bank pourra orienter certaines PME de son portefeuille vers le BMN afin qu'elles puissent bénéficier de son dispositif d'accompagnement.

Transformer les plans en investissements

Au-delà de l'accès au crédit, le partenariat vise à favoriser la concrétisation des projets des entreprises. Les deux institutions souhaitent ainsi faciliter « le passage des Plans de Mise à Niveau à la réalisation effective des investissements », avec pour objectifs de renforcer la productivité, la compétitivité et le développement des entreprises.

Pour assurer le suivi de cette collaboration, un Comité mixte de suivi sera mis en place. Il sera appuyé par un Plan d'Action Annuel destiné à fixer les objectifs et à mesurer les résultats obtenus.

À travers cette convention, le BMN et Bridge Bank réaffirment ainsi leur engagement en faveur de PME « mieux structurées, mieux financées et plus compétitives ». Selon la note, cette dynamique doit également contribuer à la création d'emplois et de valeur ajoutée.

Le BMN et Bridge Bank, deux expertises complémentaires

Structure d'appui aux entreprises, le Bureau de Mise à Niveau est chargé de promouvoir et de mettre en oeuvre le Programme national de Mise à Niveau. Il accompagne les entreprises dans l'amélioration de leur compétitivité, la modernisation de leurs outils de production, le renforcement de leur gestion et l'accès aux financements.

De son côté, Bridge Bank Group Côte d'Ivoire, Succursale du Sénégal, est présente dans le pays depuis 2022. Il s'agit de la première implantation régionale du groupe au-delà de la Côte d'Ivoire. La banque accompagne les entreprises, les professionnels, les particuliers ainsi que l'État du Sénégal à travers des solutions financières adaptées à leurs besoins.