Sénégal: Boy Niang 2 dans le dur

Boy Niang 2 traverse incontestablement une mauvaise passe. L'héritier de De Gaulle, chef de file de l'école de lutte qui porte son nom, ne rassure plus.

Le « Thiapathioli » de Pikine avait pourtant tout pour s'installer durablement parmi les ténors : du talent, une intelligence tactique, de solides qualités athlétiques et une bonne base en boxe. Mais sa trajectoire s'est enrayée. Il avait atteint le sommet en décrochant un combat contre Modou Lô, alors Roi des arènes, le 1er janvier 2024, mais s'était incliné sans parvenir à créer la surprise. Deux ans plus tard, face à Reug Reug, le 7 juin 2026, il tenait une nouvelle occasion de relancer sa carrière. Là encore, il a courbé l'échine. Un revers très difficile à digérer au regard des sacrifices consentis.

« C'était un combat capital pour la suite de ma carrière. J'ai travaillé comme jamais, aussi bien sur le plan physique que mystique. J'y ai consacré deux années de ma vie », déclarait-il après le combat, le coeur lourd. Ces deux contre-performances l'ont éloigné des affiches les plus prestigieuses. Comme Tapha Tine, il pourrait devoir se tourner vers des espoirs désireux de se faire un nom en s'attaquant à un ancien prétendant au trône. Une autre option pourrait toutefois raviver l'intérêt : une revanche contre Tapha Tine. Lors de leur première confrontation, le 19 décembre 2021, le leader de Baol Mbollo s'était imposé aux avertissements.

Ce deuxième duel aurait valeur de véritable explication entre deux ténors en quête de relance. À un moment charnière de son parcours, Boy Niang 2 doit retrouver le chemin de la victoire, notamment à l'Arène nationale, qui semble ne pas lui porter chance. Pour le «Thiapathioli», l'heure n'est plus aux promesses. Il lui faut rebondir, retrouver confiance et prouver qu'il possède encore les armes pour prétendre, un jour, à la couronne.

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