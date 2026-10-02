Congo-Brazzaville: Salon de l'étudiant-entrepreneur - Des jeunes diplômés planchent sur les enjeux de création d'emploi

L'Agence universitaire de la francophonie au Congo (AUF) a organisé du 28 au 30 septembre, à Brazzaville, la deuxième édition du Salon de l'étudiant entrepreneur et de l'employabilité. L'événement a réuni pendant trois jours plusieurs étudiants, des responsables des établissements d'enseignement supérieur et des chefs d'entreprises sur les enjeux liés à la création des emplois pour les jeunes diplômés.

Le représentant de l'AUF-Congo, Grace Donjul Tchi-Goma, a présenté le contexte dans lequel s'est inscrite cette édition, estimant que ces trois journées ont constitué une avancée pour l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Il a rappelé que le statut national de l'étudiant entrepreneur, institué par une note circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur, autorise un étudiant porteur d'une idée ou d'un projet à mener une activité entrepreneuriale tout en poursuivant ses études avec la possibilité de soutenir son projet devant un jury en fin de cursus.

Cette orientation, a-t-il poursuivi, s'accorde avec la stratégie de l'AUF, articulée autour de cinq piliers, dont l'employabilité et l'engagement citoyen. Pour le représentant de l'AUF-Congo ce salon avait pour objectif de valoriser le profil de l'étudiant entrepreneur et de préparer les jeunes à un emploi décent, notamment par des ateliers de renforcement des capacités.

Les jeunes étudiants ont ainsi pu prendre part à plusieurs ateliers proposés, consacrés à l'orientation académique et professionnelle, à la découverte des métiers émergents, à l'amélioration des CV et à la préparation aux entretiens d'emploi, aux procédures administratives, juridiques et fiscales, aux sources de financements, des rencontres avec des entrepreneurs inspirants et mentorat et de nombreuses formations certifiées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Edith Emmanuel, marraine de la cérémonie a fait observer que, pendant longtemps, l'université préparait essentiellement ses étudiants à rejoindre l'administration, au moyen d'un enseignement surtout théorique. Ce qui laissait peu de place à l'entrepreneuriat. Selon elle, cette conception a progressivement cédé la place à une nouvelle approche portée au niveau national et international, avec le concours de partenaires parmi lesquels l'AUF à travers notamment le projet " Entreprendre".

Elle a assuré que le gouvernement comptait mettre tout en oeuvre pour transmettre aux jeunes les connaissances, les capacités et les aptitudes dont ils ont besoin pour prendre en main leur avenir. « Nous devons préparer les citoyens de demain qui detiendront toutes les aptitudes et connaissances necessaires à la transformation de notre société », a expliqué la ministre.

Le coordonnateur du réseau des établissements membres de l'AUF, Roger Armand Makany, a, pour sa part, salué le dynamisme du représentant de l'AUF au Congo et de son équipe. Il a souligné que la mission des établissements d'enseignement supérieur connaîtra une évolution car la formation seule ne suffisant plus. « Il s'agit désormais d'accompagner les étudiants vers l'insertion professionnelle, de cultiver leur capacité à entreprendre, de stimuler leur créativité et de favoriser l'innovation », a-t-il dit.

Le vice-président de l'Université Marien Ngouabi, Arsène Lenga a, de son côté, fait part de la satisfaction de son institution d'avoir abrité la deuxième édition du salon. Il a rappelé que l'université compte parmi les établissements impliqués dans le programme " Entreprendre" de l'AUF, qui vise à diffuser la culture entrepreneuriale dans l'enseignement supérieur.

Arsène Lenga a par ailleurs fait savoir que la direction des relations avec le monde du travail avait déjà accompagné, à travers une structure d'étudiants entrepreneurs, plus d'une cinquantaine de jeunes dans leur parcours entrepreneurial. « L'objectif est de bâtir peu à peu un cadre où une idée se mue en projet, où un projet se transforme en entreprise et où l'entreprise devient une source d'emplois et de richesse », a déclaré le vice-président de l'université Marien-Ngouabi.