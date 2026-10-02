Gabon: Le Président de la République mobilise les acteurs du secteur à l'approche de la rentrée judiciaire

À quelques jours de l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, prévue le 5 octobre prochain, le Président de la République, Chef de l'État et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni les principaux acteurs de l'institution judiciaire afin de faire le point sur la mise en œuvre des décisions prises lors de la récente session du Conseil supérieur de la Magistrature tenue à Port-Gentil et de préparer les échéances de la rentrée judiciaire.

Cette séance de travail a réuni autour du Chef de l'État le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, les responsables des hautes juridictions ainsi que les représentants du Syndicat national des magistrats du Gabon (SYNAMAG). Au-delà de la préparation de la rentrée du 5 octobre, les échanges ont porté sur le suivi effectif des orientations arrêtées par le Conseil Supérieur de la Magistrature, leur traduction dans le fonctionnement quotidien des juridictions ainsi que sur les principales préoccupations exprimées par le corps judiciaire.

A travers cette rencontre, le Président de la République a réaffirmé une méthode fondée sur la planification, la rigueur, le dialogue et le suivi des décisions prises. Les représentants du SYNAMAG ont, pour leur part, salué l'écoute accordée par le Chef de l'État aux préoccupations des magistrats, à quelques jours de l'ouverture de la nouvelle année judiciaire.

Pour le Président de la République, l'enjeu dépasse cependant les seules préoccupations professionnelles et institutionnelles. Il s'agit de poursuivre la construction d'une Justice plus efficace, plus accessible et impartiale, capable de protéger les droits des citoyens, de garantir la sécurité juridique et de renforcer la confiance dans les institutions.

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L'amélioration du fonctionnement de la Justice constitue en effet un enjeu directement lié à la vie quotidienne des citoyens, mais également au développement économique du pays. Une Justice efficace et prévisible contribue à la sécurisation des activités économiques, à la protection des investissements et, plus largement, à la consolidation de l'État de droit.

À l'approche de la rentrée judiciaire, le Chef de l'État a ainsi encouragé les magistrats à poursuivre leur mission avec engagement, rigueur et responsabilité. Le cap fixé est de consolider les acquis, assurer l'application effective des décisions prises et inscrire l'efficacité de la Justice dans des résultats concrets et perceptibles par les citoyens.

Au-delà de la rentrée du 5 octobre, cette nouvelle année judiciaire s'ouvre donc sous le signe d'une exigence renforcée de résultats, celle d'une Justice qui fonctionne mieux, exerce ses missions en toute indépendance et répond davantage aux attentes des gabonais.