Sénégal: Poste frontalier de Moussala - Le ministre de l'Intérieur appelle à accélérer la construction du tronçon restant

Kédougou — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a souligné jeudi, l'urgence d'accélérer la construction du tronçon restant du poste frontalier de Moussala, dans la région de Kédougou (sud-est), pour améliorer la fluidité sur le corridor Dakar-Bamako et faciliter l'intervention des Forces de défense et de sécurité, dans leurs missions régaliennes.

"Il faut que l'État du Sénégal accélère la construction du tronçon qui reste sur le corridor au niveau des frontières de Moussala pour améliorer la situation et permettre aussi aux forces de défense et de sécurité de bien intervenir dans leurs missions régaliennes", a-t-il notamment insisté.

M. Cissé a plaidé aussi pour la construction des infrastructures sociales de base, notamment des sanitaires modernes, des bornes fontaines et le raccordement du poste frontalier de Moussala au réseau téléphonique. "C'est vraiment une urgence", a-t-il martelé.

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Le ministre de l'Intérieur s'exprimait lors d'une visite à la direction de la police des frontières de Moussala, en présence du directeur de la Police nationale, de la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, du préfet de département de Saraya, Babacar Niang et des autorités locales.

Cette visite vise à s'enquérir des conditions de travail des Forces de défense et de sécurité, particulièrement les agents de la Police nationale des frontières de Moussala mahinamine.

"Le Sénégal est sensible à la situation sur la longue file de camions transporteurs au poste frontalier de Moussala à des dizaines de kilomètres dans la région de Kédougou. C'est une situation qui nous préoccupe parce que la route de Kidira est fermée avec la situation de notre voisin du Mali", a-t-il dit.

Mouhamadou Makhtar Cissé a appelé les Forces de défense et de sécurité - Police, Gendarmerie et Douanes- à une meilleure collaboration avec les autorités administratives, territoriales et les populations de la région de Kédougou.

"La sécurité appartient à tout le monde. Chaque citoyen a un rôle à jouer. La situation est assez tendue et il y a des milliers de véhicules sur le corridor sur des dizaines de kilomètres", a-t-il déploré, évoquant un problème sécuritaire et sanitaire.

Il a promis de rendre compte au gouvernement du Sénégal sur la longue file de camions transporteurs au poste frontalier de Moussala, qui ralentit l'acheminement des marchandises sur le corridor Dakar-Bamako.