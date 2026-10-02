Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Louga accueille la flamme olympique par une forte mobilisation

1 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a invité, jeudi à Louga (nord), la jeunesse sénégalaise à s'approprier les valeurs de l'olympisme, notamment la paix, le respect, l'ouverture et le dépassement de soi.

Il intervenait lors du passage dans la capitale du Ndiambour de la flamme olympique dans le cadre de son parcours en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre.

L'événement a été marqué par une forte mobilisation de la jeunesse, des autorités et des populations de Louga.

Selon le ministre, les jeux olympiques de la jeunesse constituent également une occasion pour le Sénégal et l'Afrique de montrer leur richesse culturelle, leur hospitalité et leur capacité à accueillir de grands événements internationaux.

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Moussa Balla Fofana a également insisté sur l'importance d'accompagner les collectivités territoriales, estimant que leur développement contribue directement à l'amélioration des conditions de vie des populations et à leur épanouissement dans les domaines du sport et de la culture.

De son côté, le maire de Louga, Moustapha Diop, s'est réjoui de recevoir la flamme au nom du conseil municipal et des populations. Il a salué la forte mobilisation des habitants de Louga et présenté la flamme comme un "symbole de paix, d'amitié, de respect, de partage et de dépassement de soi".

S'adressant aux jeunes sportifs de Louga qui participeront aux JOJ Dakar 2026, l'édile les a exhortés à représenter dignement leur commune et le Sénégal. Il les a invités à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de porter haut les couleurs de leur pays et de faire honneur à leurs familles et à leur communauté.

Cette étape de Louga a ainsi constitué un moment de célébration autour de la jeunesse, du sport et des valeurs olympiques, à quelques semaines de ce rendez-vous historique pour le Sénégal.

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