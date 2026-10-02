Tunisie: Prise en charge des AVC - L'hôpital Mongi Slim de la Marsa lance l'application « Najda »

L'hôpital universitaire Mongi Slim de La Marsa a officiellement lancé l'utilisation de l'application mobile « Najda » dédiée à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Cet outil vise à renforcer la coordination et la communication entre les médecins urgentistes, les neurologues et les radiologues.

L'application a pour objectif de faciliter l'échange d'informations et la synergie entre les différentes spécialités médicales impliquées. Cette initiative permettra de réduire les délais de diagnostic et d'intervention, tout en améliorant l'efficacité globale de la prise en charge des patients victimes d'un AVC.

L'entrée en service de cette application a été annoncée lors d'une journée de formation organisée ce jeudi par le service des urgences de l'hôpital, sous l'égide du ministère de la Santé. Cette rencontre était axée sur l'optimisation du parcours de soins des patients souffrant d'accidents vasculaires cérébraux.

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Cet événement a réuni des cadres médicaux spécialisés en médecine d'urgence, en neurologie, en radiologie et en pharmacie. Il a également été marqué par l'intervention à distance de Mamoun Ben Cheikh, conseiller du ministre de la Santé et coordinateur du programme « Najda » d'amélioration de la prise en charge des infarctus et des AVC, qui a permis de partager des expériences et des expertises pour perfectionner l'accompagnement de ces cas critiques.

De son côté, le directeur général de l'hôpital, Naceur Zaydi, a souligné l'importance de la formation continue et des initiatives scientifiques dans le développement des compétences des équipes de santé et l'amélioration de la qualité des services hospitaliers.