Tunisie: Championnats du monde de judo - Oumaima Bdioui, seule représentante tunisienne à Bakou

La sélection tunisienne de judo se limitera à une seule participante lors des Championnats du monde séniors, prévus à Bakou (Azerbaïdjan) du 4 au 10 octobre courant. Il s'agit d'Oumaima Bdioui, engagée dans la catégorie des moins de 48 kg.

C'est ce qu'a confirmé le directeur technique de la Fédération tunisienne de judo, Bechir Khiari, dans une déclaration accordée à la TAP. Il a précisé que la Tunisie devait initialement être représentée par quatre athlètes, mais que des blessures ont contraint Arij Akremi (-78 kg) et Souar Dhaouadi (+78 kg) à déclarer forfait, tandis que des circonstances particulières ont privé Koussay Ben Ghars (-100 kg) de ce rendez-vous mondial.

Afin de préparer au mieux l'événement, Oumaima Bdioui a suivi une préparation minutieuse, alternant un stage en Tunisie et un autre en Allemagne sous la houlette de l'entraîneur national Anis Lounifi. La Fédération tunisienne nourrit de grands espoirs quant à une performance positive de sa championne, forte de sa récente médaille d'argent décrochée aux Jeux méditerranéens « Tarente 2026 ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Béchir Khiari a enfin souligné que le parcours de la judokate vers le podium mondial dépendra de plusieurs facteurs clés, notamment sa condition physique et mentale, ainsi que du tirage au sort prévu la veille de la compétition. Il a rappelé, à ce titre, que le premier combat de Bedoui se tiendra dès ce dimanche.

Pour rappel, ces Championnats du monde réuniront 627 athlètes (hommes et femmes) représentant 93 pays, dont la Tunisie.