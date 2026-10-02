Tunisie: Drame sur la voie ferrée entre Msaken et Ouerdanine - Une violente collision fait quatre blessés

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Une matinée d'effroi a secoué la région ce vendredi 2 octobre. Un terrible accident est survenu sur le passage à niveau reliant Msaken à Ouerdanine, lorsqu'un train a violemment percuté une voiture immatriculée à l'étranger. Le bilan provisoire fait état de quatre blessés, dont un occupant transporté à l'hôpital dans un état critique.

Selon les premiers éléments recueillis sur les lieux, le drame s'est noué au moment précis où le véhicule traversait la voie ferrée. Sous la violence du choc, les quatre passagers à bord ont été blessés.

Face à l'urgence de la situation, les unités de la Protection civile se sont rapidement déployées sur les lieux de l'accident. Après les premiers secours prodigués sur place, les victimes ont été évacuées d'urgence vers l'hôpital le plus proche pour y recevoir les soins intensifs et les traitements nécessaires à leur état.

Parallèlement, les agents de la Garde nationale ont investi les lieux pour procéder aux premiers constats d'usage, faire lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie et initier les procédures légales en vigueur.

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