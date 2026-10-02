Sénégal: Le 3FPT lance l'attribution de 5 000 nouveaux bons formation professionnelle pour 2026-2027

Pikine — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) a procédé jeudi à Dakar au lancement officiel du démarrage de la campagne d'enrôlement en ligne pour l'attribution de 5 000 nouveaux bons de formation initiale (BFI) au titre de l'année académique 2026-2027, a constaté l'APS.

Ces bons permettront aux jeunes sélectionnés de suivre des formations professionnelles d'une à trois années dans différents domaines d'activités et d'obtenir des diplômes tels que le CAP, le BEP, le BT, le BTS, la Licence ou des titres professionnels.

S'exprimant en marge de la cérémonie de lancement, le directeur général du 3FPT a souligné que "pour le compte de l'année 2026-2027, le 3FPT compte accompagner les jeunes du Sénégal, à travers 12 168 bons de formation".

Souleye Kane a précisé que ces bons de formation seront répartis comme suit : "5 168 bons reconduits, 5 000 nouveaux bons et 2 000 jeunes qui seront pris dans le cadre du programme spécial +La formation des jeunes de la banlieue+".

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"C'est un des éléments de réponse que le président de la République et le gouvernement, à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, est en train de donner aux jeunes avec un accompagnement à leur parcours d'insertion", a-t-il indiqué.

Selon lui, la plus grande occupation des autorités à l'heure actuelle est d'occuper les jeunes par des formations qualifiantes qui débouchent sur l'insertion.

Plusieurs jeunes, des marraines et délégués de quartiers, des représentants d'associations communautaires ainsi que de l'administration et des collectivités territoriales ont pris part à cette activité.