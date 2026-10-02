Sénégal: Casamance - USOFORAL célèbre l'engagement de Fatou Guèye, membre fondatrice

Ziguinchor — Le Comité Régional de Solidarité des Femmes pour la Paix en Casamance (CRSFPC), plus connu sous le nom d'USOFORAL, a rendu hommage ce jeudi à Fatou Guèye, membre fondatrice de l'organisation.

Cet hommage vient saluer "son parcours professionnel et un engagement qui se confondent avec plusieurs étapes de l'histoire de cette association".

"USOFORAL a organisé une cérémonie solennelle en hommage à Madame Fatou Guèye, membre fondatrice de l'organisation, afin de saluer un parcours professionnel et un engagement qui se confondent avec plusieurs étapes de l'histoire de notre association", lit-on dans une note transmise à l'APS.

La cérémonie, organisée au siège de l'organisation, a enregistré la présence des membres de la direction technique et de plusieurs femmes venues de différentes zones d'intervention. Cette forte mobilisation a donné à cet hommage une dimension à la fois institutionnelle et profondément humaine.

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"Mme Fatou Guèye a contribué à porter l'action de l'USOFORAL au plus près des communautés, notamment dans les zones les plus reculées de la Casamance. Son engagement a accompagné des femmes et des communautés dans leurs dynamiques de développement, de participation et de construction de la paix", indique le document.

La présence des femmes des territoires d'intervention d'USOFORAL, selon le texte, a également rappelé une dimension essentielle de cet héritage, à savoir qu'au-delà des projets et des résultats, une institution se construit à travers les relations qu'elle tisse avec les communautés et les personnes qui font vivre sa mission.

Pour USOFORAL, cet hommage constitue ainsi un moment de reconnaissance, mais aussi de mémoire et de transmission, car en tant que membre fondatrice, Fatou Guèye "appartient à celles et ceux qui ont contribué à poser les bases de cette organisation et à façonner son identité au fil des années".

Avec le départ de Fatou Guèye, USOFORAL estime qu'une nouvelle étape s'ouvre : l'engagement demeure, la mémoire reste et la transmission se poursuit.

Ayant travaillé durant plusieurs années au sein d'USOFORAL, Mme Guèye a grandement contribué à l'histoire collective de l'organisation, se consacrant pleinement au terrain et à sa mission.

"Son parcours demeure une part de la mémoire institutionnelle d'USOFORAL et un héritage à transmettre", conclu le document.