Sénégal: Climat social - La direction de la fonction publique dresse un bilan en demi-teinte, entre avancées et retards

Dakar — La direction générale de la Fonction publique a fait état, jeudi, d'avancées dans la mise en œuvre des accords conclus entre l’État et les organisations syndicales, tout en reconnaissant des retards dans certains engagements, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la justice.

"On ne peut pas dire qu'il y a un respect total des engagements", a déclaré le directeur général de la Fonction publique, Ibrahima Dieng, lors d'un point de presse sur le climat social.

Il a rappelé que le dialogue social s'appuie notamment sur le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID) signé le 1er mai 2015 entre le gouvernement, les organisations syndicales et le patronat, ainsi que sur des comités sectoriels et des comités de suivi chargés de veiller à l'application des accords conclus avec les partenaires sociaux.

"Dans le secteur de l'éducation, l'échéance de septembre fixée pour le partage de la réforme du système de rémunération n'a pas été respectée", a reconnu M. Dieng.

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Il a également signalé un retard dans le paiement des indemnités liées aux examens dues aux correcteurs, tout en assurant que les diligences nécessaires ont été effectuées.

"Nous nous inscrivons toujours dans la dynamique de respecter cet engagement", a-t-il assuré.

Concernant le secteur de la justice, le directeur général de la Fonction publique a annoncé que le reclassement des greffiers, qui faisait l'objet d'un blocage depuis plus de quinze ans, sera effectif après la formation des agents concernés et la tenue du Conseil supérieur de la Fonction publique.

"Nous devons procéder au reclassement de ces différentes catégories d'agents", a-t-il dit, précisant qu'un point relatif aux modalités de reclassement reste à régler avec les partenaires sociaux.

Evoquant la situation du secteur de la santé, il a indiqué qu"'un projet de protocole d'accord est stabilisé et qu'un seul point, relatif à l'indemnité de logement des agents des établissements publics de santé, reste à régler".

Ibrahima Dieng a par ailleurs rappelé les mesures prises en faveur des agents publics, citant notamment la généralisation de l'indemnité de logement et les facilités accordées dans le cadre du crédit logement.

"L'Etat a mobilisé 44 milliards de francs CFA au bénéfice de 2 796 agents", a-t-il indiqué à ce sujet.

"Si une question peut être prise en charge, elle l'est immédiatement. Si elle peut faire l'objet d'une planification, elle est planifiée et programmée", a-t-il déclaré, appelant à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux dans un "langage de vérité".