Sénégal: Louga - Les communes invitées à disposer d'un rapport consolidé et détaillé de leurs besoins

Louga — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, profitant de son déplacement à Louga, dans le sillage de l'arrivée de la flamme olympique, jeudi, à Louga (nord), pour inviter les maires à établir un rapport consolidé et détaillé recensant les besoins de leurs collectivités et les estimations financières, essentiels au renforcement des compétences qui leur sont transférées.

"Ce document doit servir de base à l'accompagnement des collectivités dans le cadre des futurs programmes de développement et de l'Acte IV de la décentralisation", a-t-il précisé, lors d'une rencontre d'échanges, le même jours, avec les 17 maires du département.

Moussa Balla Fofana a notamment évoqué le renforcement des ressources financières et humaines des collectivités, ainsi que la nécessité d'améliorer leur capacité de gestion. Selon lui, l'Acte IV de la décentralisation devra permettre de mieux financer les communes et de renforcer les compétences transférées.

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Plusieurs priorités locales ont notamment été identifiées : accès à l'eau, électrification, désenclavement, santé, ambulances et formation technique. Le ministre a assuré que ces préoccupations seront intégrées dans le rapport destiné à orienter les futurs investissements.

Il a également cité le Programme national de développement local (PNDL) et d'autres programmes territoriaux comme des leviers susceptibles de financer certains projets prioritaires des collectivités.

Moussa Balla Fofana a par ailleurs présenté les pôles territoires comme un nouvel échelon de planification et de développement. L'objectif, selon lui, est de favoriser une meilleure complémentarité entre les zones de production et les marchés de consommation, à travers des projets économiques structurants.

Pour la région de Louga, cette approche devra prendre en compte les réalités économiques, historiques, sociologiques et éco-géographiques, a-t-il dit. Son département ministériel entend identifier, dans chaque pôle, des projets économiques structurants susceptibles de favoriser l'investissement, la création d'emplois et la croissance locale.

Moussa Balla Fofana a dans le même temps appelé à une meilleure coordination entre État, départements et communes, soulignant que la réussite de la décentralisation passe par une planification cohérente et une collaboration étroite entre les différents niveaux de gouvernance.