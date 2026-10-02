Afrique: Les Lions U 20 du Sénégal battent les Léopards de la RDC en amical (2-1)

L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans a battu (2-1) celle de la République démocratique du Congo (RDC), ce jeudi, en match amical international au stade Léopold Sedar Senghor, à Dakar.

Les buts du Sénégal ont été inscrits par Alassane Guèye à la 20e mn sur penalty et Adama Sagne (66e mn). Les deux équipes vont se retrouver dimanche pour un second round.

L' équipe nationale des moins de 20 ans prépare le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA -A), qui va se dérouler à Bamako (Mali), du 15 au 31 octobre.

Les protégés de l'entraîneur Malick Daff partagent la poule B avec la Mauritanie, la Guinée Bissau et la Sierra Leone.

Dans la poule A, le pays organisateur, le Mali, va en découdre avec la Gambie, la Guinée et le Liberia.

Le tournoi des moins de 20 ans est qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2027 au Ghana.