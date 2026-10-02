Nigeria: Le PR réaffirme son engagement à renforcer les relations avec le Nigeria

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé jeudi la volonté de l'Angola de renforcer les liens historiques d'amitié, de solidarité et de coopération avec le Nigeria, au profit du développement des deux pays.

Cette position figure dans un message adressé au Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, célébré le 1er octobre.

Dans ce message, João Lourenço a félicité le peuple, le gouvernement et le chef de l'État nigérians pour cet anniversaire et a réitéré l'engagement de l'Angola à approfondir la coopération bilatérale.

Les relations entre l'Angola et le Nigeria couvrent les domaines politique, économique et énergétique, les deux pays entretenant également des contacts dans le cadre de l'Union africaine et d'autres organisations internationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Angola et le Nigeria signalent 50 ans de relations de coopération politico-diplomatique et économique, marquées par le soutien nigérian à la lutte de libération nationale et par un partenariat qui s'est consolidé après l'indépendance de l'Angola.

Les deux pays ont établi des relations de coopération dans la période précédant l'indépendance de l'Angola, le Nigeria ayant pris position en faveur de la légitimité de l'État angolais et du processus de libération nationale.

La coopération bilatérale s'est concrétisée par divers instruments juridiques, notamment l'Accord sur les services aériens signé en 1976, l'Accord commercial de 1977 et l'accord portant création de la Commission mixte en 1979.

Au cours de ces cinq décennies, l'Angola et le Nigeria ont étendu leur coopération aux domaines de l'économie, de l'énergie, de la défense et de la sécurité, de la culture, de la science et de la technologie, entre autres secteurs d'intérêt commun.

Sur le plan économique, les deux pays entretiennent des liens privilégiés dans le secteur des hydrocarbures et partagent une appartenance commune à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), outre leur coopération dans le cadre de l'Union africaine.

La Commission mixte bilatérale constitue l'un des principaux mécanismes de concertation entre les deux gouvernements ; son agenda couvre notamment la diversification économique, l'agro-industrie, l'énergie, l'économie bleue, la culture et la sécurité.

La coopération entre Luanda et Abuja englobe également les questions de défense et de sécurité, avec des échanges réguliers entre les autorités des deux pays sur des sujets d'intérêt stratégique et de stabilité régionale.

Le cinquantenaire des relations de coopération entre l'Angola et le Nigeria a par ailleurs donné lieu à la préparation d'un ouvrage documentaire retraçant l'histoire des liens unissant les deux pays, dont le lancement est prévu pour 2027.