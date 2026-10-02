Angola: Le Président de la République félicite Xi Jinping pour le 77e anniversaire de la Chine

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a félicité jeudi son homologue chinois, Xi Jinping, à l'occasion du 77e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Chine, célébré le 1er octobre.

Dans un message adressé au président Xi Jinping, João Lourenço a salué, au nom du gouvernement angolais et en son nom propre, le peuple chinois pour cette commémoration et a souligné le rôle joué par la Chine au cours des dernières décennies.

Le chef de l'État angolais a particulièrement mis en avant la contribution de la Chine à l'édification d'un ordre mondial plus inclusif, fondé sur la défense du multilatéralisme et la promotion d'un modèle de développement économique, social et technologique centré sur l'être humain.

Dans ce message, João Lourenço a réaffirmé la volonté de l'Angola de maintenir ouverts les canaux de communication à tous les niveaux, afin de continuer à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples et les deux gouvernements.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La République populaire de Chine a été fondée le 1er octobre 1949, après la victoire des communistes dirigés par Mao Zedong lors de la guerre civile chinoise.

Coopération Angola-Chine

L'Angola et la République populaire de Chine ont établi des relations diplomatiques le 12 janvier 1983; au cours des quatre dernières décennies, la coopération bilatérale a évolué vers un partenariat stratégique couvrant les domaines politique, économique, commercial et social.

En mars 2024, lors de la visite d'État du président João Lourenço en Chine, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique de coopération globale, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales.

À cette occasion, plusieurs accords de coopération ont été signés dans des domaines tels que l'économie, le commerce, l'agriculture, le développement vert et les infrastructures, entre autres.

La Chine joue un rôle important dans le processus de reconstruction et de développement de l'Angola, sa coopération couvrant des domaines tels que les infrastructures, l'énergie, les transports, l'agriculture, l'éducation, la santé, la technologie et la formation du personnel.

Les deux pays entretiennent également des mécanismes de concertation économique et commerciale, mis en place dès les années 1980.

Sur le plan économique, la Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Angola.

En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 20,83 milliards de dollars, les exportations chinoises vers l'Angola s'élevant à 4,93 milliards de dollars et les importations en provenance de l'Angola à 16,04 milliards de dollars.

Depuis décembre 2024, la Chine applique un régime de droits de douane nuls à l'Angola pour 100 % des lignes tarifaires concernées par la mesure.

La coopération vise également à accompagner la stratégie angolaise de diversification économique.

Parmi les secteurs ayant suscité une attention particulière ces dernières années figurent l'agriculture, l'industrie, l'énergie, l'économie numérique, le développement vert et les infrastructures, les deux parties prônant une participation accrue des entreprises et des investissements chinois au processus de diversification de l'économie angolaise.

Sur le plan multilatéral, l'Angola et la Chine coopèrent sur des sujets d'intérêt commun, notamment la défense du multilatéralisme et la coordination sur les questions relatives aux pays en développement ainsi qu'à la réforme de la gouvernance internationale.

En 2025, les deux pays ont également réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat et à soutenir la coopération Sud-Sud.

La relation bilatérale englobe aussi des échanges dans les domaines culturel, scientifique, technologique, éducatif et sanitaire. Depuis 2009, la Chine a envoyé cinq équipes médicales en Angola, représentant un total de 70 professionnels.