Angola: Le Président João Lourenço quitte Luanda pour Le Caire

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté Luanda ce vendredi à destination du Caire (Égypte), où il participera, samedi et dimanche, à deux réunions d'envergure continentale portant sur l'intégration et la coordination des structures africaines.

Samedi, le chef de l'État angolais participera au sommet des membres fondateurs de l'Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD (AUDA-NEPAD), qu'il coprésidera avec le président égyptien, Abdel Fattah El-Sisi.

Dimanche, João Lourenço prendra part à la réunion de coordination de mi-année entre l'Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR).

Ces deux rencontres mettront en lumière des questions liées à l'intégration continentale, à la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et à la coordination entre les structures de l'Union africaine, avec un impact direct sur les efforts visant à accélérer le développement économique et social du continent.

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AUDA-NEPAD

L'AUDA-NEPAD constitue le bras opérationnel de l'Agenda 2063, une stratégie continentale définissant les principales priorités pour la transformation économique et sociale de l'Afrique.

Cet organe a pour mission de coordonner et de mettre en oeuvre des projets prioritaires d'envergure régionale et continentale, de promouvoir l'intégration ainsi que de mobiliser des ressources et des partenariats pour le développement.

Ses domaines d'intervention incluent notamment les infrastructures, l'industrialisation, l'agriculture, la sécurité alimentaire, le commerce, l'intégration régionale et la mobilisation des investissements.

L'AUDA-NEPAD vise à traduire les engagements politiques de l'Union africaine en programmes et projets concrets ayant un impact pour les États membres.

La structure de gouvernance de l'agence comprend le Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement (HSGOC), présidé par le président João Lourenço depuis son élection en février de cette année.

Cet organe a pour mission d'assurer le leadership politique et l'orientation stratégique des priorités de l'Agenda 2063.

Le chef de l'État a joué un rôle majeur dans ce processus lorsqu'il a exercé la présidence de l'Union africaine en 2025.

Lors de la 7e réunion de coordination de mi-année, tenue à Malabo, il a souligné le rôle central de l'AUDA-NEPAD dans la concrétisation de la vision panafricaine de l'Agenda 2063, notamment en ce qui concerne la mobilisation de ressources pour des projets prioritaires à l'échelle continentale et régionale.

L'UA, les CER et les MR visent une meilleure coordination continentale

La réunion entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR) constitue l'un des principaux instruments de coordination de l'intégration africaine.

Ce mécanisme a été conçu pour établir une répartition claire des responsabilités et renforcer la coopération entre l'organisation continentale, les structures régionales et les États membres.

Les CER, telles que la SADC, la CEDEAO, la CEEAC, le COMESA et l'IGAD, jouent un rôle fondamental dans l'intégration économique et politique des différentes régions du continent.

Les Mécanismes régionaux, quant à eux, complètent les efforts de l'UA sur des questions spécifiques, notamment dans le domaine de la paix et de la sécurité.

La coordination vise à harmoniser les politiques, à éviter le chevauchement des initiatives, à suivre la mise en oeuvre des décisions de l'Union africaine et à accélérer les programmes liés à l'intégration économique, au commerce, aux infrastructures, ainsi qu'à la paix et à la sécurité.

L'un des objectifs consiste également à définir une répartition du travail fondée sur les principes de subsidiarité, de complémentarité et d'avantage comparatif.

Malgré l'existence de structures continentales et régionales, la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 reste tributaire de la capacité des États et des organisations régionales à transformer les décisions en résultats concrets.

Au nombre des défis figurent la mobilisation de ressources pour les grands projets, la nécessité d'améliorer les infrastructures transfrontalières, l'harmonisation des politiques nationales et régionales, la mise en oeuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la réponse aux conflits et crises affectant plusieurs régions.

L'Union africaine elle-même a placé parmi ses priorités l'accélération de l'intégration, la mise en oeuvre de la ZLECAf, le développement des infrastructures et l'amélioration de la coordination entre l'UA, les CER, les MR et les États membres.