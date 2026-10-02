Angola: Bié - L'enseignement spécialisé manque 17 machines Braille

Cuito — L'école spécialisée de la province de Bié a besoin de 17 nouvelles machines Braille pour faciliter le processus d'enseignement/apprentissage de 22 élèves malvoyants, sur les 851 inscrits pour l'année scolaire 2026/2027.

Selon la directrice de l'école, Analdeth Tchiguelessi, qui s'est adressé ce mercredi à l'ANGOP, à l'occasion de la reprise des cours dans l'enseignement général après la levée de la grève, l'école ne dispose que de cinq machines à écrire en braille. Une situation qui ralentit le processus de l'enseignement et de l'apprentissage des élèves ayant besoin d'un accompagnement plus spécifique.

D'après la directrice, l'idéal est de disposer une machine pour chaque élève, afin de faciliter la reconnaissance des lettres lors du processus de manipulation du matériel.

L'école spécialisée de Bié a également besoin de quatre nouveaux enseignants interprètes pour accompagner les élèves malentendants, a-t-elle ajouté.

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L'école, en fonction depuis septembre 2020, dispose de huit salles de classe et d'un espace adapté pour une ressource multifonctionnelle, elle accueille des élèves aussi les élèves des 18 autres municipalités de la province.

Elle accueille des élèves de la maternelle à la 9è classe avec des déficiences visuelles, auditives, du syndrome de down, d'autisme, des troubles motrices et du langage et de paralysie cérébrale, encadrés par 25 enseignants.

Depuis 2017, l'établissement accueille également des élèves sans besoins spécifiques, et on a inscrit 501 élèves au cours de cette année scolaire. LB/BAN/HD/DF/LUZ