Angola: La CPLP salue le calme des élections à São Tomé-et-Principe

Luanda — La secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), Maria Jardim, a souligné le caractère ordonné, pacifique et démocratique des élections législatives, municipales et régionales qui se sont tenues le 27 septembre à São Tomé-et-Principe.

Cette position a été exprimée lors d'une rencontre organisée jeudi au siège de la CPLP avec le chef de la mission d'observation électorale de l'organisation (MOE-CPLP), Vicente Ehate Tomi, qui a dirigé la mission envoyée dans l'archipel.

Maria de Fátima Jardim a remercié Vicente Ehate Tomi, ancien Premier ministre et actuel vice-président du Conseil de la République de Guinée équatoriale, d'avoir accepté de diriger la mission, et a souligné qu'il s'agissait de la première fois qu'une personnalité de ce pays prenait la tête d'une mission d'observation électorale de la CPLP.

La secrétaire exécutive a également salué le succès de la mission et a estimé que le déroulement des élections confirmait l'exercice libre, ordonné, pacifique et démocratique du droit de vote par la population de São Tomé-et-Principe.

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De son côté, Vicente Ehate Tomi a exprimé l'honneur qu'il a eu de diriger la mission et a affirmé que le scrutin du 27 septembre s'était déroulé de manière organisée et dans un climat de sérénité.

La MOE-CPLP a considéré que les élections s'étaient déroulées conformément aux normes électorales en vigueur, de manière transparente, libre et crédible, en accord avec les valeurs de démocratie et d'État de droit défendues par l'organisation.

À l'issue de la rencontre, Vicente Ehate Tomi a signé le livre d'or de la CPLP.

La mission d'observation électorale de la CPLP a séjourné à São Tomé-et-Principe du 23 au 30 septembre. Elle comprenait 27 observateurs, parmi lesquels des diplomates et des experts désignés par les États membres, des députés représentant l'Assemblée parlementaire de la CPLP (AP-CPLP) ainsi que des observateurs nommés par le Secrétariat exécutif et le Secrétariat permanent de l'AP-CPLP.

Au nombre des parlementaires figuraient des représentants des assemblées de l'Angola, du Mozambique et du Portugal, désignés par leurs organes législatifs respectifs.