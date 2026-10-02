Angola: Cuanza-Sul - Un responsable appelle à la réhabilitation des routes pour dynamiser le tourisme dans la région

Sumbe — Le directeur provincial de la Culture et du Tourisme de Cuanza-Sul, Domingos Aníbal, a appelé, jeudi, à Sumbe, à l'accélération de travaux d'entretien des routes pour faciliter l'accès aux points touristiques et dynamiser le secteur.

S'adressant à la presse, à l'issue d'une visite de la grotte Maria Bonita, dans la localité de Cuacra, le directeur a estimé que l'amélioration des conditions de circulation était essentielle pour faciliter la mobilité des personnes et promouvoir le développement des communautés locales.

Domingos Aníbal indiqué que Cuanza-Sul possède des atouts naturels, culturels et historiques susceptibles de stimuler le tourisme, mais qui doivent encore mieux mis à profit.

Pour le responsable, la transformation de ce potentiel en valeur économique requiert des politiques publiques cohérentes, une meilleure coordination entre les secteurs public et privé et une amélioration de la qualité des services fournis aux visiteurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a estimé que le développement du tourisme peut contribuer à la diversification de l'économie et à la création d'emplois pour les jeunes.

Le directeur provincial de la Culture et du Tourisme a visité la grotte Maria Bonita, dans la localité de Cuacra, l'auberge du Wembele et la Gorge de la rivière Cubal, dans la municipalité de Quicombo.

La province de Cuanza Sul compte plus de 100 sites d'intérêt touristique, culturel et historique.