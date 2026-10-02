Angola: Le nouveau président du CNJ mise sur la formation des jeunes

Luanda — Le nouveau président du Conseil National de la Jeunesse (CNJ), Gelson Bravo, a indiqué mercredi à Luanda, que la priorité de son mandat serait basée sur la formation technico- professionnelle et l'employabilité des jeunes.

Gelson Bravo s'est adressé à la presse après son élection et son investiture pour la période 2026-2031, dans le cadre de la tenue de la 8e Assemblée générale ordinaire de bilan et de renouvellement des mandats.

Selon lui, son action consistera à unir toute la jeunesse du pays, ainsi qu'à maintenir les portes de l'institution ouverte, afin qu'elle devienne une plateforme proche et active auprès de la communauté juvénile.

"Nous entamons un nouveau cycle et nous voudrions être un conseil plus proche des jeunes et qui va à la rencontre de leurs préoccupations", a-t-il réitéré.

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Il a souligné qu'il prenait la direction du Conseil avec la volonté de maintenir le dialogue et d'investir dans des projets intégrants pour toute la jeunesse angolaise.

Dans cette perspective, il a souligné l'intérêt de poursuivre la promotion de l'éducation civique et électorale, ainsi que d'encourager les jeunes de faire preuve de patriotisme, de respect des lois et des institutions souveraines.

Gelson Bravo a exprimé sa gratitude à la direction sortante, dirigée par Isaías Kalunga, pour le travail accompli, ainsi qu'à toutes les organisations membres du CNJ.

Gelson Bravo occupait le poste de secrétaire exécutif adjoint du CNJ.

La cérémonie s'est clôturée par la remise de la part du nouveau président Gelson Bravo, d'un tableau représentant un baobab, une statue d'éléphant et une horloge, au président sortant, Isaías Kalunga.