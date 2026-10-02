Angola: Sept engins explosifs retirés d'une brousse à Songo

Sumbe — Sept engins explosifs non explosés ont été retirés ce jeudi d'une brousse dans la localité de Songo, municipalité de Lonhe, province de Cuanza-Sul, par des agents de la Police nationale, lors d'une opération coordonnée avec les Forces Armées Angolaises (FAA).

L'information a été fournie à l'ANGOP, par le chef du Département provincial de la communication institutionnelle et de la presse de la Police nationale angolaise à Cuanza-Sul, le sous-inspecteur Tomás Filipe António.

Les explosifs ont été trouvés dans une brousse. Il s'agit de six obus de mortier de 82 mm et un obus de 120 mm, a-t-il précisé.

Ces restes de guerre ont été enlevés et stockés par les forces de défense et de sécurité pour une destruction ultérieure. FF/MS/DF/LUZ