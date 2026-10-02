Angola: L'UNESCO prône un engagement continu en faveur de l'éducation à une culture de la paix

Ndalatando ( — Le secrétaire permanent de la Commission nationale de l'Angola pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Alexandre Sousa e Costa, a jugé indispensable, jeudi à Ndalatando (Cuanza-Nord), de poursuivre les efforts visant à promouvoir l'éducation à une culture de la paix, à la citoyenneté mondiale et à la conscience environnementale.

Alexandre Costa a affirmé que ce travail devait se traduire par des actions concrètes prévenant la violence, le harcèlement, la discrimination, les préjugés et toutes formes d'exclusion, afin que chaque enfant, adolescent et jeune se sente en sécurité, respecté et valorisé, tout en étant sensibilisé à la préservation du patrimoine naturel, essentiel à la survie.

Le responsable, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e Rencontre nationale des écoles associées de l'UNESCO au nom de la ministre de l'Éducation, Erica de Carvalho, a affirmé que l'expérience montre que lorsque les hommes travaillent ensemble, ils parviennent à transformer « les idées en initiatives, les initiatives en résultats et les résultats en changements concrets dans la vie des gens ».

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À ce titre, a-t-il souligné, il est nécessaire de continuer à renforcer les partenariats entre les écoles, les familles, les institutions publiques, les organisations de la société civile et les autres acteurs sociaux, en unissant leurs efforts pour créer des opportunités d'apprentissage répondant aux défis concrets des communautés.

Il a indiqué que ces partenariats visent à accroître l'impact de l'éducation et à rapprocher les connaissances de la réalité.

Le secrétaire permanent de la Commission nationale de l'Angola a exprimé l'espoir que les participants repartent de cette rencontre capables d'instruire et d'éduquer non seulement pour transmettre des savoirs, mais aussi pour apprendre à vivre ensemble, à respecter, à protéger et à préserver, rappelant que « l'éducation est l'un des instruments les plus importants pour façonner et consolider une société ».

De son côté, le directeur provincial de l'Éducation, Miguel Ngola, a estimé que le fait pour la province d'accueillir des représentants de diverses institutions d'enseignement et d'écoles associées à l'UNESCO revenait à ouvrir les portes de Cuanza-Norte au savoir, à la coopération et au partage d'expériences ; autant d'éléments susceptibles de contribuer à bâtir une éducation toujours plus inclusive, innovante, humaniste et tournée vers les défis du XXIe siècle.

Miguel Ngola, qui intervenait au nom du gouverneur du Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a souligné l'impact de l'éducation sur la transformation des sociétés, estimant que c'est par elle que l'on forme les citoyens, que l'on promeut des valeurs, que l'on renforce l'identité culturelle, que l'on stimule la créativité et que l'on prépare les nouvelles générations à participer activement au développement des communautés et du pays.

Dans ce contexte, il a considéré que les écoles associées à l'UNESCO constituent des espaces privilégiés pour la promotion de la culture de la paix, des droits de l'homme, de la citoyenneté et de la valorisation du patrimoine culturel et le respect de la diversité.

La rencontre comprend l'organisation d'un salon des écoles destiné à présenter les initiatives développées par les établissements membres.

Cet événement se poursuit jusqu'à samedi (3 octobre) et vise à renforcer l'échange d'expériences ainsi que la coopération entre les établissements d'enseignement du réseau.

Il se déroule sous le thème : « Éduquer aujourd'hui pour transformer les connaissances en une coexistence pacifique et en la préservation de la vie ».

Le réseau du Programme des écoles associées de l'UNESCO (réseau des écoles associées de l'UNESCO) a pour objectif de développer des activités conformes aux valeurs et aux principes de l'UNESCO.

Le réseau des écoles associées de l'UNESCO a été créé en 1953 en tant que projet expérimental visant à promouvoir une éducation axée sur la compréhension internationale et la paix.

En Angola, il existe depuis 1998 et regroupe 200 écoles réparties dans 15 provinces. Dans la province de Cuanza-Norte, 20 écoles en font partie.

Les écoles membres du réseau se réunissent une fois par an. La dernière rencontre a eu lieu en 2025, dans la province d'Uíge.