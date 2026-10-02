Angola: Un promoteur touristique souligne l'impact de l'intelligence artificielle sur le tourisme

Ndalatando — Le promoteur touristique Benedito Miguel a mis en évidence mercredi Cuanza-Norte, l'impact des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle sur la promotion du tourisme et la diffusion des potentialités touristiques de la province.

Lors de son intervention sur le thème « L'impact de l'intelligence artificielle sur la promotion du tourisme en Angola, en particulier dans la province de Cuanza-Norte », à l'occasion de l'acte provincial pour la Journée mondiale du tourisme, Benedito Miguel a affirmé que ces outils permettent une meilleure diffusion des destinations touristiques.

Selon lui, l'augmentation du nombre d'internautes en Angola crée de nouvelles opportunités pour promouvoir les sites d'intérêt touristique de province à travers les plateformes numériques.

De même, a-t-il ajouté, l'intelligence artificielle permet de générer des images et d'autres contenus numériques capables de présenter la diversité culturelle et touristique de la province aux visiteurs potentiels.

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Benedito Miguel a indiqué que la technologie transforme le secteur du tourisme, lorsqu'on facilite la planification des voyages, on personnalise les offres et on améliore la gestion des destinations.

Parmi les avantages, il a évoqué la possibilité de créer des itinéraires, de sélectionner des hôtels, de comparer les prix et d'obtenir des suggestions de voyages personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs.

Il a soutenu que l'intelligence artificielle peut également faciliter la gestion des destinations, permettre l'analyse du flux de visiteurs, améliorer l'accessibilité et renforcer le service d'accueil grâce à des assistants virtuels disponibles à tout moment.

Cependant, il a mis en garde contre les défis liés à l'utilisation de cette technologie, en particulier le risque de distorsion des images et des informations, ainsi que la nécessité de protéger les données personnelles des utilisateurs.

La province de Cuanza-Norte compte actuellement 128 zones touristiques et 179 monuments et sites historiques et culturels répertoriés par le Ministère de la Culture.

Parmi les principaux points d'intérêt historique figure la localité de Massangano, dans la municipalité de Cambambe, considéré comme un village-musée pour avoir préserver les reliques de l'époque coloniale, y compris l'ancienne forteresse, l'église et le tombeau de Paulo Dias de Novais.

Dans le domaine de l'écotourisme, on peut citer le Jardin botanique de Kilombo, dans la ville de Ndalatando, municipalité de Cazengo, et les sources de Santa Isabel, une source naturelle située au pied d'une colline, considérée comme importante pour l'histoire et l'approvisionnement en eau de la ville.