Tunisie: Extension de l'autoroute vers le Kef et Jendouba - La BID approuve un financement de 335 millions d'euros

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Lors de sa 368e réunion à Jeddah, présidée par Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser , le Conseil des Administrateurs de la Banque Islamique de Développement (BID) a approuvé un financement de 335,49 millions d'euros (soit 1,1 milliard de dinars) en faveur de la Tunisie. Cette enveloppe sera allouée au projet d'extension du réseau autoroutier vers les régions du Kef et de Jendouba.

Selon un communiqué de la Banque, ce projet contribuera à renforcer l'intégration économique et le développement régional en améliorant l'accessibilité et la connectivité. Il soutiendra également la cohésion sociale en facilitant la mobilité, tout en améliorant la sécurité routière et la qualité globale des infrastructures de transport.

Au cours de la même réunion, et dans le cadre d'un nouveau train de financements de développement, le Conseil a approuvé des fonds d'un montant total de 938 millions de dollars américains pour soutenir des projets dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, des transports, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans six pays membres.

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D'après le communiqué, ces financements visent à traduire les objectifs de développement en impacts concrets, à travers le soutien aux énergies propres, l'aide aux agriculteurs pour développer des moyens de subsistance plus productifs et résilients, la protection des enfants contre les maladies évitables, l'amélioration des liaisons routières, ainsi que l'élargissement de l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement en milieu rural.

Les financements incluent également le projet éolien et de stockage d'électricité par batteries et le projet de développement de la mécanisation agricole en Ouzbékistan, le projet des centres de développement agricole intégré dans l'État de Katsina au Nigeria, ainsi que la cinquième phase du projet d'éradication de la poliomyélite au Pakistan, pour une valeur totale avoisinant 477,82 millions de dollars américains.

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