Tunisie: Le pays a pris part au 15ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime à Abou Dhabi

C'est Abou Loubeba Zoubeidi, chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de la Tunisie à Abou Dhabi qui a annoncé la nouvelle : la Tunisie a participé aux travaux du 15ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, qui s'est tenu à Abou Dhabi du 25 septembre au 1er octobre courant. La nouvelle a été publiée aujourd'hui vendredi 2 octobre 2026 sur la page officielle de l'ambassade de Tunisie à Abou Dhabi sur la plateforme « Facebook ». Ce Congrès s'inscrit dans le cadre du suivi des efforts internationaux en matière de prévention du crime et de renforcement de la justice pénale.

Les travaux du congrès, doit-on noter, ont d'abord porté sur l'analyse des réalisations accomplies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale depuis la tenue de la 14ème session du congrès en 2021 dans la ville japonaise de « Kyoto ». Le focus a ensuite été dirigé vers l'examen des moyens pour poursuivre le travail et pour mettre en oeuvre les engagements issus de la « Déclaration d'Abou Dhabi » qui a couronné les travaux du congrès.

Les interventions des États membres, de plusieurs organisations régionales et de structures relevant des Nations Unies ont abordé un ensemble de questions liées à la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière, la cybercriminalité, la protection de l'enfance, l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, outre l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle et des technologies modernes dans le domaine de la justice pénale.

Les participants, dont la Tunisie, ont insisté sur l'importance de poursuivre la coordination des efforts internationaux et de renforcer la coopération multilatérale pour faire face aux défis émergents dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, de manière à contribuer au soutien de l'État de droit et à la protection des droits de l'Homme.

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