Tunisie: Éducation - Une plateforme d'écoute à distance pour accompagner les élèves

Le directeur général du Centre National de Formation et de Perfectionnement des compétences, Adel Dkhil, a annoncé, vendredi 2 octobre 2026, le lancement récent d'une plateforme d'écoute à distance destinée à accompagner psychologiquement les élèves et à recueillir leurs plaintes. Cette initiative est menée en coordination avec les ministères de la Santé et des Affaires sociales. Un numéro vert sera également mis à la disposition des élèves prochainement.

Intervenant par téléphone sur la Radio nationale, Adel Dkhil a précisé que ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un projet visant à lutter contre les phénomènes et comportements à risque.

Il a également indiqué qu'il a été décidé de consacrer obligatoirement 10 minutes pendant les cours à la sensibilisation des élèves aux risques liés à l'espace numérique, aux drogues ainsi qu'à plusieurs phénomènes émergents.

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Concernant la décision d'interdire totalement aux élèves de quitter les établissements scolaires pendant les heures creuses, les pauses et en cas d'absence des enseignants, le responsable a expliqué qu'elle vise à assurer un encadrement global et à protéger les élèves durant leur présence dans les écoles, collèges et lycées.

Il a souligné que la réussite de ce projet nécessite l'implication de l'ensemble des parties concernées.

Dans ce cadre, les heures creuses seront désormais transformées en périodes d'encadrement obligatoires. Les élèves seront orientés vers les différents espaces disponibles au sein des établissements, notamment les salles de révision, les bibliothèques, les complexes sportifs, les salles polyvalentes et les espaces verts.

Cet encadrement sera assuré sous la supervision de cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que d'intervenants du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, en coordination avec le chef de l'établissement.