Congo-Kinshasa: Le chef de la diplomatie française se rend à Kinshasa pour une visite centrée sur la lutte contre Ebola

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rend vendredi 2 octobre à Kinshasa pour deux jours de visite, largement consacrée à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC. Il doit se rendre samedi à Bunia, en Ituri, épicentre de cette 17e épidémie. À Kinshasa, il doit notamment rencontrer son homologue aux Affaires étrangères, ainsi que le ministre de la Justice.

C'est le deuxième voyage de Jean-Noël Barrot en République démocratique du Congo : il s'y était déjà rendu en janvier 2025 pour une rencontre express avec le président Félix Tshisekedi. Une telle audience n'est toutefois pas prévue pour cette visite.

Le temps fort de la visite aura lieu samedi à Bunia, en Ituri, épicentre de cette 17e épidémie. Le ministre doit y faire un aller-retour dans la journée depuis Kinshasa, pour rencontrer les autorités et les équipes de la riposte, et constater la situation sur le terrain. Dans cette province, la crise sanitaire se mêle aux crises sécuritaire et humanitaire, avec la présence de plusieurs groupes armés.

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Avant cela, Jean-Noël Barrot aura une séquence consacrée aux violences basées sur le genre. Il doit notamment s'entretenir avec le ministre congolais de la Justice Guillaume Ngefa. Les deux hommes doivent aussi évoquer l'enquête sur la mort de la Française Karine Buisset, humanitaire qui travaillait à Goma pour l'Unicef et qui a été tuée en mars dernier, vraisemblablement dans une frappe de drone.

Pas d'audience annoncée avec Félix Tshisekedi

Parmi les autres sujets qui pourraient être abordés figurent les enquêtes en cours après les violences lors des manifestations de l'opposition en juin et septembre à Kinshasa, mais aussi dans plusieurs villes du pays.

Le ministre doit aussi voir les responsables de la mission onusienne dans le pays (Monusco). Aucune autre rencontre avec les autorités congolaises n'est prévue vendredi, ni avec des membres de l'opposition, ni avec les responsables religieux. Ces derniers sont très impliqués dans le processus démocratique, poussant pour un dialogue national inclusif.

Samedi soir, avant de quitter Kinshasa, Jean-Noël Barrot devrait s'entretenir avec son homologue, Thérèse Wagner, qui rentre d'une tournée en Europe et aux États-Unis.