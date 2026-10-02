Soudan: Le ministre des AE - Les questions de la région d'Abyei doivent être réglées par le dialogue

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a affirmé que le gouvernement du Soudan prête une attention particulière à la région d'Abyei, en tant que zone des spécificités historiques et sociales, et un espace d'interaction, de coexistence et d'intérêts communs entre les communautés locales, ce qui reflète la profondeur des liens historiques et sociaux entre les peuples du Soudan et de la République du Soudan du Sud.

Cette déclaration a été faite par le ministre à l'Agence Soudanaise de Presse à l'occasion de la nomination du Major Général (à la retraite) Al-Kheir Abdalla Idris Abumardat chef de la Commission de supervision conjointe de la région d'Abyei - du côté du Soudan, en remplacement du général de police Dr Hamid Manan Mohamed Mirghani, conformément à la décision n° 398 de 2026 du président du Conseil de souveraineté transitoire.

Son Excellence le ministre a souligné que le règlement des questions relatives à la région d'Abyei doit se faire par le dialogue et la compréhension entre les gouvernements des deux pays, par des moyens pacifiques et fraternels, et dans le cadre des références et des accords signés entre le Soudan et le Soudan du Sud, a la tête desquelles figurent le protocole d'Abyei annexé à l'accord de paix compréhensif de 2005, l'accord de 2011 sur les dispositions administratives et sécuritaires provisoires pour la région d'Abyei, ainsi que les mécanismes bilatéraux conjoints pertinents.

L'ambassadeur Mohieddin Salem a précisé que le Soudan considérait Abyei comme un pont de communication entre les deux peuples, et que ce qui unit le Soudan et le Soudan du Sud - à savoir leur histoire, leurs liens humains et sociaux ainsi que leurs intérêts communs - plus profond et plus durable que tout différend politique passager, soulignant que le dialogue et le consensus entre les deux pays constituent la voie idéale pour parvenir à un règlement durable qui préserve les droits et garantisse les relations historiques et sociales entre les deux peuples.

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Son Excellence a exprimé ses voeux de réussite au Major-général (à la retraite) Al-Kheir Abdalla Idris Abumardat dans l'exercice de ses fonctions, soulignant la disposition du ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale à apporter le soutien nécessaire à la commission afin de contribuer au renforcement du dialogue, de la compréhension et de la coopération concernant la région d'Abyei.