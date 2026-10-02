Ethiopie: « Irreecha favorise l'unité et la réconciliation »

Addis Ababa — « Irreecha promeut l'unité, la solidarité, le pardon et la réconciliation, et revêt une grande importance pour la cohésion nationale », a déclaré Adanech Abiebie, maire d'Addis-Abeba.

Le Forum Irreecha 2026 se tient à Addis-Abeba sous le thème « Irreecha : pour un consensus national ! », mettant en avant les valeurs d'unité et de compréhension nationale véhiculées par ce festival.

S'adressant aux participants du forum, Mme Adanech a déclaré qu'Irreecha véhiculait un message fort et que, s'il était correctement entretenu et valorisé, il pouvait contribuer au développement du pays et à la préservation de l'unité.

« L'Irreecha est l'occasion de rendre grâce à Dieu, le Créateur », a-t-elle déclaré. « Cette fête prône l'unité, la solidarité, le pardon et la réconciliation. »

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Elle a affirmé que l'Irreecha est une fête dont tout le monde peut tirer profit, ajoutant que ses valeurs peuvent être diffusées et célébrées ensemble comme une fête commune.

Adanech a exprimé sa gratitude envers les habitants d'Addis-Abeba pour avoir accueilli et hébergé les invités qui sont entrés par les cinq portes, soulignant que cela reflétait une compréhension, une appréciation et un effort pour promouvoir les valeurs d'Irreecha.

Elle a formulé le voeu qu'Irreecha soit une célébration de la paix, de la solidarité et de la communication, ainsi qu'un moment pour développer les riches valeurs de l'Éthiopie, oeuvrer à la lutte contre la pauvreté, s'unir pour construire le pays et faire preuve de travail acharné et de soutien mutuel.

Irreecha est la fête des récoltes des Oromos, traditionnellement célébrée pour rendre grâce à Waaqa (Dieu) et accueillir la nouvelle saison après la saison des pluies. Les célébrations de 2026 sont prévues les 3 et 4 octobre, les principales festivités se déroulant à Hora Finfinnee, à Addis-Abeba, et à Hora Harsadii, à Bishoftu.