Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen adresse ses voeux à l'occasion de l'Irreecha et appelle à l'unité et à la prospérité partagée

2 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre (VPM) de l'Éthiopie, Temesgen Tiruneh, a adressé ses meilleurs voeux aux Éthiopiens qui célèbrent l'Irreecha, soulignant les valeurs de cette fête : l'action de grâce, la solidarité, la paix et l'espoir en l'avenir.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-Premier ministre a décrit l'Irreecha comme une fête d'action de grâce, au cours de laquelle la communauté oromo exprime sa gratitude envers le Créateur alors que la saison des pluies touche à sa fin et que la nature reverdit.

Selon le vice-Premier ministre, l'Irreecha incarne la solidarité en se souvenant du passé avec gratitude, en célébrant le présent dans la paix et en accueillant l'avenir avec espoir.

De plus, cette fête est l'occasion de prier pour la paix, l'abondance et la prospérité au cours de la nouvelle saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le vice-Premier ministre a en outre souligné que l'Éthiopie s'appuie sur des valeurs communes, telles que l'Irreecha, pour transformer la diversité en unité, l'unité en force, la force en développement et le développement en civilisation partagée. Il a noté que la leçon à tirer de ce festival réside dans la force collective, la solidarité et la collaboration pour transformer les espoirs communs en résultats concrets.

De plus, le vice-Premier ministre a souligné que les festivals issus de localités spécifiques peuvent, au fil du temps, devenir un patrimoine culturel commun à l'échelle nationale et mondiale, contribuant ainsi au rapprochement social et à l'enrichissement de la société.

En conclusion, le vice-Premier ministre a formulé le voeu que l'Irreecha serve de fondement à la paix, de source de cohésion et de phare pour un avenir commun plus radieux.

L'Irreecha est un festival annuel de thanksgiving oromo qui marque la fin de la saison des pluies et accueille le printemps, symbolisant la gratitude, le renouveau, la paix et l'harmonie communautaire.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.