Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen adresse ses voeux à l'occasion de l'Irreecha et appelle à l'unité et à la prospérité partagée

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre (VPM) de l'Éthiopie, Temesgen Tiruneh, a adressé ses meilleurs voeux aux Éthiopiens qui célèbrent l'Irreecha, soulignant les valeurs de cette fête : l'action de grâce, la solidarité, la paix et l'espoir en l'avenir.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-Premier ministre a décrit l'Irreecha comme une fête d'action de grâce, au cours de laquelle la communauté oromo exprime sa gratitude envers le Créateur alors que la saison des pluies touche à sa fin et que la nature reverdit.

Selon le vice-Premier ministre, l'Irreecha incarne la solidarité en se souvenant du passé avec gratitude, en célébrant le présent dans la paix et en accueillant l'avenir avec espoir.

De plus, cette fête est l'occasion de prier pour la paix, l'abondance et la prospérité au cours de la nouvelle saison.

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Le vice-Premier ministre a en outre souligné que l'Éthiopie s'appuie sur des valeurs communes, telles que l'Irreecha, pour transformer la diversité en unité, l'unité en force, la force en développement et le développement en civilisation partagée. Il a noté que la leçon à tirer de ce festival réside dans la force collective, la solidarité et la collaboration pour transformer les espoirs communs en résultats concrets.

De plus, le vice-Premier ministre a souligné que les festivals issus de localités spécifiques peuvent, au fil du temps, devenir un patrimoine culturel commun à l'échelle nationale et mondiale, contribuant ainsi au rapprochement social et à l'enrichissement de la société.

En conclusion, le vice-Premier ministre a formulé le voeu que l'Irreecha serve de fondement à la paix, de source de cohésion et de phare pour un avenir commun plus radieux.

L'Irreecha est un festival annuel de thanksgiving oromo qui marque la fin de la saison des pluies et accueille le printemps, symbolisant la gratitude, le renouveau, la paix et l'harmonie communautaire.