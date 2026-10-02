Ethiopie: L'Égypte s'emploie à entraver le rôle d'intégration du pays et son développement

Addis Ababa — L'Égypte tente d'entraver le rôle intégrationniste de l'Éthiopie dans la région et de freiner son développement, craignant que cela ne vienne ébranler sa propre position, a déclaré Abdulshakur Abdulsamad, chercheur senior au Centre d'études stratégiques et d'initiative pour l'intégration régionale.

L'Égypte croit à tort que le rythme soutenu et continu du développement et de la croissance de l'Éthiopie constitue une menace pour sa propre croissance, a-t-il ajouté.

Cette crainte est infondée, a souligné le chercheur senior. Au contraire, « envisager la question sous l'angle du développement intégré, de la coopération et du partenariat permet d'économiser beaucoup d'efforts et de temps, car cela favorise une action conjointe visant à obtenir des avantages et à servir les intérêts de tous ».

Selon Abdulshakur, l'enclavement de l'Éthiopie a eu un impact négatif sur l'ensemble du système intégré, qui aurait pu favoriser et soutenir la sécurité et la stabilité régionales dans la zone.

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« Avant 1993, lorsque les forces navales éthiopiennes étaient présentes dans cette région, il n'y avait aucun signe de piraterie, ni aucune tension maritime. Tout observateur des questions de sécurité et des affaires militaires reconnaît le rôle réel joué par la marine éthiopienne dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région », a-t-il précisé.

Pour ce chercheur chevronné, la présence de l'Éthiopie au bord de la mer fait office de soupape de sécurité et constitue une véritable garantie de sécurité et de stabilité, en partenariat avec les pays de la région.

« Cette orientation a été réaffirmée lors de la récente réunion organisée sous l'égide de l'ONU à Nairobi, qui a rassemblé l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti et le Yémen afin de discuter des moyens de développer cet aspect, l'un des messages visant à promouvoir cette voie », a-t-il déclaré.

Abdulshakur a fait valoir que les données recueillies au cours des trois dernières décennies dans le golfe d'Aden, à Bab al-Mandab et en mer Rouge montrent que l'escalade des actes de piraterie n'a commencé qu'après que l'Éthiopie est devenue un pays enclavé.

« Aujourd'hui, les impératifs régionaux et internationaux exigent que l'Éthiopie soit un partenaire de premier plan dans le maintien de la sécurité et de la stabilité maritimes », a-t-il déclaré.

Ce chercheur chevronné a en outre souligné que, pour l'Éthiopie, un débouché sur la mer équivaut aux poumons par lesquels elle respire.

« Il s'agit d'une nécessité incontournable sur les plans économique, sécuritaire et de développement. À cela s'ajoute le poids géopolitique de l'Éthiopie, deuxième nation la plus peuplée d'Afrique, dont l'économie figure parmi les plus dynamiques du continent », a souligné Abdulshakur.

Il a conclu que la croissance significative enregistrée par l'Éthiopie au cours des dernières décennies, ainsi que son importance régionale et, conformément à sa vision fondée sur la croissance partagée et l'intégration régionale avec les pays voisins, justifient la création d'un débouché sur la mer.