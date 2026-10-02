Ethiopie: « Les réformes financières suscitent un intérêt croissant de la part des banques étrangères »

Addis Ababa — Les réformes en profondeur du secteur financier éthiopien suscitent l'intérêt des banques étrangères, ce qui témoigne d'une confiance croissante dans le marché financier du pays, a déclaré Martin Rohner, directeur exécutif de la Global Alliance for Banking on Values.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le directeur exécutif a indiqué que les réformes mises en oeuvre par la Banque nationale d'Éthiopie (NBE) créent un environnement plus attractif pour les banques étrangères et les investissements directs.

M. Rohner a souligné que les changements récents intervenus sur le marché des capitaux, en matière de politique monétaire et dans la réglementation des changes constituent des éléments fondamentaux d'un ensemble complet de réformes du secteur financier.

« Ce sont là autant d'éléments fondamentaux d'un ensemble de réformes du secteur financier bien plus complet, qui était nécessaire pour rendre l'Éthiopie attractive aux yeux des investisseurs directs étrangers et des banques étrangères souhaitant pénétrer le marché. »

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Selon M. Rohner, les premières manifestations d'intérêt de la part de banques étrangères pour pénétrer le marché financier éthiopien commencent déjà à se faire sentir.

« Il est encourageant de constater que certaines banques manifestent un intérêt initial pour s'implanter sur le marché financier éthiopien », a-t-il ajouté.

Le directeur général a également félicité la Banque nationale d'Éthiopie (NBE) pour son engagement auprès du secteur privé et pour avoir su écouter les préoccupations et les besoins des institutions financières.

« Je suis très impressionné non seulement par la dynamique actuelle de la réforme du secteur financier, mais aussi par la volonté de la Banque nationale d'Éthiopie de dialoguer avec le secteur privé, de l'écouter et d'adapter sa réglementation à ses besoins », a déclaré M. Rohner.

Il a ajouté que les banques nationales se sentaient également encouragées par ces réformes, soulignant que les changements dans le secteur financier facilitaient les conditions d'activité et contribuaient à une intensification de l'activité économique.

M. Rohner a en outre mis en avant l'importance du marché financier éthiopien, qui reste largement inexploité, notamment en matière d'inclusion financière numérique.

L'arrivée d'institutions financières étrangères pourrait accélérer l'inclusion financière numérique tout en encourageant les banques nationales à se montrer plus dynamiques et à élargir l'accès aux services financiers, a-t-il déclaré.

« Avec l'arrivée d'acteurs étrangers sur le marché financier éthiopien, vous constaterez une accélération à cet égard. »

Il a expliqué qu'une concurrence accrue et un meilleur accès au financement pourraient contribuer à libérer le potentiel économique plus large de l'Éthiopie.

« L'Éthiopie est un pays immense. Elle dispose d'un potentiel économique considérable, qui reste encore inexploité », a déclaré M. Rohner, ajoutant qu'il « pense que l'avenir est prometteur. La vision est claire. Le cadre politique va dans la bonne direction ».