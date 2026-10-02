Ethiopie: Le Premier ministre Abiy félicite les Éthiopiens à l'occasion du festival d'Irreecha

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses chaleureuses félicitations au peuple oromo et à tous les Éthiopiens à l'occasion de la fête d'action de grâce de l'Irreecha.

Il a souhaité que cette célébration se déroule dans la paix et la prospérité, marquant le passage de la sombre saison hivernale au printemps radieux.

Le Premier ministre a décrit l'Irreecha comme un symbole de l'aube de la civilisation éthiopienne et du renouveau national.

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Il a exhorté tous les Éthiopiens à adopter les valeurs fondamentales de l'Irreecha, notamment la paix, la réconciliation, le pardon et la fraternité, afin de renforcer l'unité nationale et de faire progresser le pays sur la voie d'une prospérité durable.

Le Premier ministre Abiy a souligné que l'Éthiopie entrait dans une ère radieuse de renouveau national et de civilisation, établissant un parallèle entre la fête traditionnelle oromo d'Irreecha, célébrant l'action de grâce, et la transformation socio-économique du pays.

Il a insisté sur le fait que, tout comme l'Irreecha marque la fin de la sombre saison hivernale et accueille le printemps radieux, l'Éthiopie surmonte des obstacles politiques et économiques de longue date pour entrer dans une période de prospérité et de forte unité nationale.

Le Premier ministre a évoqué l'histoire de l'Éthiopie, soulignant que malgré son immense potentiel naturel et humain, le pays était resté enlisé dans la pauvreté en raison de problèmes de gouvernance et d'un manque de gestion systématique des ressources.

Il a toutefois affirmé que les réformes économiques et sociales stratégiques menées par le gouvernement de réforme transformaient désormais activement les défis historiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine, en opportunités majeures.

Le Premier ministre Abiy a mis en avant des jalons nationaux clés, notamment l'achèvement du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et de grands projets économiques, comme preuves concrètes des progrès réalisés par le pays.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la paix et du consensus national, exhortant les groupes armés à se tourner vers la paix et rappelant le proverbe oromo selon lequel « une maison où l'on dort vaut mieux que celle où l'on passe la soirée ».

En conclusion de son message, le Premier ministre Abiy a appelé le peuple oromo ainsi que toutes les nations, nationalités et peuples éthiopiens à s'unir dans l'unité, le pardon et la fraternité afin de préserver la souveraineté de la nation et de bâtir une civilisation éthiopienne prospère.