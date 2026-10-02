Congo-Kinshasa: Uvira - Tension à Kabindula après l'installation d'un nouveau chef de groupement

La situation est restée tendue vendredi 2 octobre, à Kabindula, siège de la chefferie de Bavira, dans le territoire d'Uvira (Sud-Kivu), après l'installation d'un nouveau chef de groupement à la tête de cette entité coutumière, rapportent des sources locales.

La cérémonie d'intronisation de Kabale Ghislain s'est déroulée sous haute protection. Il remplace Romain Lenge, qui assurait jusque-là l'intérim à la tête de la chefferie.

Cette désignation n'a pas été accueillie favorablement par une partie de la population, selon des sources concordantes.

Des manifestations ont été organisées pour protester contre cette installation. La police est intervenue pour disperser les manifestants et rétablir le calme.

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Certains acteurs locaux estiment qu'il n'y avait pas d'urgence à procéder à cette intronisation dans le contexte actuel. Ils appellent les autorités à privilégier la paix et la sécurité dans une région où la situation sécuritaire demeure volatile.

Nyanga Mwendo demande notamment aux autorités nationales et provinciales de prendre des mesures pour préserver la stabilité des institutions.

« Les instabilités que nous vivons çà et là ne permettent pas de favoriser ni de faciliter les actions de développement », a-t-il déclaré.

Il établit également un lien entre la stabilité institutionnelle et le développement de la province, estimant que les provinces ayant connu une plus grande stabilité ont davantage favorisé leurs actions de développement.

Radio Okapi a tenté d'obtenir la réaction du ministre provincial de l'Intérieur du Sud-Kivu sur cette situation et les circonstances de l'installation du nouveau chef de groupement. Nos efforts sont restés sans suite.