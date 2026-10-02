Congo-Kinshasa: Amnesty International appelle à renforcer la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice au pays

Amnesty International appelle à renforcer la lutte contre l'impunité et l'accès des victimes à la justice en République démocratique du Congo. Sa directrice régionale adjointe pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, Flavia Mwangovya, a abordé cette question jeudi 2 octobre à Kinshasa lors d'un échange avec le ministre de de la Justice, Guillaume Ngefa.

Les discussions ont notamment porté sur la documentation des crimes graves commis dans l'est de la RDC, les mécanismes de justice transitionnelle, les réparations en faveur des victimes ainsi que les réponses judiciaires aux conflits et à l'impunité.

Au cours de sa visite, la délégation d'Amnesty International a présenté aux autorités congolaises les conclusions de recherches menées sur des violations présumées des droits humains dans l'est du pays, notamment dans des zones minières sous contrôle de l'AFC/M23.

L'organisation fait état de décès ainsi que de cas présumés de torture, de recrutement forcé et d'exploitation illicite des ressources naturelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Flavia Mwangovya, l'impunité constitue un enjeu majeur dans le cycle des conflits en RDC.

« Notre préoccupation est de contribuer à tous les efforts visant à renforcer la justice en RDC. Nous avons constaté que l'impunité est au coeur du cycle de conflits que connaît le pays », a-t-elle déclaré, qualifiant la rencontre avec le ministre de la Justice de « très constructive ».

Le gouvernement dit vouloir poursuivre les auteurs présumés

De son côté, Guillaume Ngefa a indiqué que les éléments documentés par Amnesty International pourraient contribuer aux enquêtes sur les crimes commis dans l'est de la RDC.

Le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de voir les auteurs présumés de crimes graves répondre de leurs actes, indépendamment de leur nationalité, de leur appartenance ou de leur statut.

« La lutte contre l'impunité fait partie des priorités du gouvernement », a-t-il déclaré, saluant le travail de documentation réalisé par Amnesty International.

Les deux parties ont également échangé sur les mécanismes de justice transitionnelle et sur les voies de poursuite des crimes internationaux.