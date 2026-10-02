Congo-Kinshasa: Un homme accusé d'avoir tué son fils à coups de machette arrêté à Kalehe

Un homme est accusé d'avoir tué son nouveau-né dans la nuit du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre dans le village de Ruhunde, dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu.

Selon des sources locales, Bisimwa Nzaluka Adrien, présenté comme le père présumé de l'enfant, aurait commis cet acte alors qu'il était en état d'ébriété et que la mère du nouveau-né dormait.

D'après les mêmes sources, l'homme aurait pris l'enfant avant de le sortir de la maison et de lui porter plusieurs coups de machette, entraînant sa mort.

Les sources locales rapportent que le suspect aurait expliqué son geste par des doutes sur sa paternité de l'enfant.

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Après les faits, il a été appréhendé par les services de sécurité. La zone de Ruhunde est actuellement sous contrôle de l'AFC-M23.

Une défenseure des droits humains demande justice

Judith Maroy, membre du Club Zaida Catalan, condamne cet acte et appelle à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès.

Elle demande que le présumé auteur réponde de ses actes devant la justice.

« Rien ne peut justifier l'acte de cet homme. C'est pourquoi il doit subir la rigueur de la loi », affirme-t-elle, estimant que la vie doit être protégée, particulièrement celle d'un enfant.

Judith Maroy considère par ailleurs que les violences liées aux conflits dans l'Est de la RDC ont des conséquences sur les comportements et les relations sociales dans la région.