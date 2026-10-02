Congo-Kinshasa: Des élèves privés des cours après une forte pluie à Bwalanda (Nord-Kivu)

Les élèves des instituts Hekima et Katwa dans la localité de Bwalanda, dans la chefferie de Bwito, au Nord-Kivu, n'étudient plus depuis trois jours. Selon des sources locales contactées ce vendredi 1er octobre, cette situation est le résultat d'une pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu mardi 29 septembre dernier dans la zone.

Plusieurs sources dans la région de Bwalanda indiquent que les bâtiments des écoles Hekima et Katwa ont été sérieusement touchés par cette pluie diluvienne.

Elles signalent notamment des toitures emportées et des matériels scolaires endommagés.

D'après le responsable de l'Institut Hekima, les élèves n'ont plus de salle de classe pour étudier.

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Face à cette situation, les responsables scolaires demandent une aide urgente aux autorités compétentes de la chefferie de Bwito ainsi qu'aux Ong qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation afin de réhabiliter ces deux établissements scolaires.

Plusieurs autres dégâts enregistrés dans la localité

Pour sa part, le parlement de jeunes de Bwito signale que d'autres dégâts importants ont été enregistrés dans cette localité.

Il s'agit notamment d'une vingtaine de maisons d'habitations détruites et des champs engloutis par les eaux de pluie.

Des dommages qui, selon le président de parlement des jeunes, risquent d'aggraver la situation socio-économique de la population déjà vulnérable.