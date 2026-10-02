Congo-Kinshasa: Les confessions religieuses s'engagent davantage dans la lutte contre Ebola

Les responsables des confessions religieuses en République démocratique du Congo ont décidé de renforcer leur implication dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Réunis jeudi 1er octobre à Kinshasa à l'initiative de la Caritas Congo ASBL, ils ont élaboré une feuille de route commune définissant des actions prioritaires, des responsabilités ainsi que des échéances précises pour soutenir les efforts de riposte.

Au coeur de cet engagement figure la sensibilisation des fidèles aux mesures de prévention destinées à limiter la propagation de la maladie. Les leaders religieux entendent mettre à profit leur proximité avec les communautés pour diffuser des messages de prévention et renforcer l'adhésion des populations aux recommandations sanitaires.

Les participants ont également adopté plusieurs orientations stratégiques visant à accroître l'efficacité de leurs interventions sur le terrain. À l'issue des échanges, ils se sont engagés à informer régulièrement les fidèles sur les signes de la maladie et sur les comportements à adopter pour se protéger contre l'infection.

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Les responsables religieux ont en outre convenu d'encourager le recours rapide aux structures de santé en cas de symptômes suspects, tout en décourageant fermement l'automédication, souvent à l'origine de retards dans la prise en charge des malades.

Dans le cadre de leurs recommandations, ils ont décidé de promouvoir des pratiques funéraires sûres en collaboration avec les équipes sanitaires.

Engagement contre la désinformation

Les chefs religieux se sont également engagés à lutter contre les rumeurs, la désinformation, la stigmatisation et les discriminations dont sont parfois victimes les personnes malades, les survivants, leurs familles ainsi que les agents de santé impliqués dans la riposte.

Ils exhortent par ailleurs les populations à ne relayer que des informations fiables provenant des autorités sanitaires compétentes et à collaborer étroitement avec les équipes de riposte lors des activités de prévention et de sensibilisation.

Organisé dans le cadre du projet SHIELD, ce forum a bénéficié de l'appui financier du Catholic Relief Services (CRS) et de Caritas Internationalis. La rencontre s'est tenue simultanément à Kinshasa, Bunia et Beni, illustrant la volonté de mobiliser les communautés religieuses à l'échelle nationale.

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent renforcer l'engagement des acteurs religieux dans la lutte contre Ebola, une maladie qui continue de représenter une menace pour les populations congolaises en raison de son taux de mortalité élevé. Leur implication est perçue comme un levier essentiel pour favoriser l'adoption des mesures préventives et soutenir les efforts des autorités sanitaires dans la protection des communautés.

A la date du 29 septembre, la riposte se poursuivait dans 7 provinces et 63 zones de santé touchées avec dans l'ensemble 8 224 cas confirmés, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé publique.